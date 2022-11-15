Эксперт Черток рассказал, что быстрая разрядка смартфона указывает на износ аккумулятора
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Износ аккумулятора смартфона, как правило, можно определить по некоторым признакам. Среди них деформация корпуса, слишком быстрая разрядка и перегрев при заряде-разряде, рассказал "Прайму" руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток.
Он объяснил, что срок службы аккумулятора для брендовых моделей обычно составляет более двух лет, а для устройств "третьего эшелона" производителей после года батарея начинает деградировать, снижать емкость, греться, в крайних случаях даже вздуваться.
Эксперт отметил, что существенно снижают срок работоспособности батареи плохие условия эксплуатации: перегрев, прямое солнце, использование "неродных" зарядных устройств, эксплуатация при высокой влажности или попадание смартфона в воду, механические повреждения.
"Батарея вздулась, если вы наблюдаете: деформацию корпуса, отслоение задней крышки или стекла, белесые пятна на экране (экран подпирается вздутием батареи)", — отметил Черток.
Если же батарея снизила емкость, продолжает эксперт, то это значит, что телефон приходится заряжать все чаще. В разделе "Параметры — Батарея" кривая разряда даже при малом количестве работающих приложений все круче уходит вниз. Больший, чем раньше, разряд батареи за ночь (при отсутствии запущенных энергоемких приложений); в норме за ночь батарея разряжается на 2-5%.
Еще один признак — это если батарея не держит заряд, а именно: зарядка не доходит до 100%, останавливается раньше. В разделе "Параметры — Батарея" видно, что после снижения остаточного заряда до 30-50% кривая "рушится" вниз.
Наконец, стоит обратить внимание и на такой важный момент, как перегрев при заряде-разряде — телефон все время теплый, а при заряде становится горячий. "Такая ситуация опасна, так как это происходит из-за разгерметизации батареи или деградации ее внутренней структуры", — резюмировал Черток.
https://1prime.ru/exclusive/20221115/838816541.html