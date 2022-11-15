МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Износ аккумулятора смартфона, как правило, можно определить по некоторым признакам. Среди них деформация корпуса, слишком быстрая разрядка и перегрев при заряде-разряде, рассказал "Прайму" руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток. Россиянам рассказали, чем опасны случайные касания экрана смартфона

Он объяснил, что срок службы аккумулятора для брендовых моделей обычно составляет более двух лет, а для устройств "третьего эшелона" производителей после года батарея начинает деградировать, снижать емкость, греться, в крайних случаях даже вздуваться.

Эксперт отметил, что существенно снижают срок работоспособности батареи плохие условия эксплуатации: перегрев, прямое солнце, использование "неродных" зарядных устройств, эксплуатация при высокой влажности или попадание смартфона в воду, механические повреждения.

"Батарея вздулась, если вы наблюдаете: деформацию корпуса, отслоение задней крышки или стекла, белесые пятна на экране (экран подпирается вздутием батареи)", — отметил Черток.

Если же батарея снизила емкость, продолжает эксперт, то это значит, что телефон приходится заряжать все чаще. В разделе "Параметры — Батарея" кривая разряда даже при малом количестве работающих приложений все круче уходит вниз. Больший, чем раньше, разряд батареи за ночь (при отсутствии запущенных энергоемких приложений); в норме за ночь батарея разряжается на 2-5%.

Еще один признак — это если батарея не держит заряд, а именно: зарядка не доходит до 100%, останавливается раньше. В разделе "Параметры — Батарея" видно, что после снижения остаточного заряда до 30-50% кривая "рушится" вниз.

Наконец, стоит обратить внимание и на такой важный момент, как перегрев при заряде-разряде — телефон все время теплый, а при заряде становится горячий. "Такая ситуация опасна, так как это происходит из-за разгерметизации батареи или деградации ее внутренней структуры", — резюмировал Черток.