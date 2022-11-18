МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Рост тарифов на техосмотр обусловлен огромным количеством старых автомобилей в России, а также изменением правил — проходить ТО каждый год теперь большинству автолюбителей не нужно. Ситуация стала "достаточно острой", чтобы не только пересмотреть тарифы, но и подход к осмотру автомобилей, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов. Автоэскперт дал совет, какие машины лучше не покупать и почему

Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), техосмотр в регионах подорожает с 2023 года. В регионах, где тарифы давно не менялись и составляют порядка 500 рублей, они будут подняты минимум до 913 рублей за легковую машину. В дальнейшем тарифы будут индексировать на размер инфляции за предыдущий год.

Это связано с тем, что автомобильный парк в России стремительно стареет. По словам эксперта, средний возраст машин составляет 14-16 лет, а многие уже перешли все мыслимые возрастные ограничения. К сожалению, весь этот огромный рынок плохо регулируется, на нем размыты некоторые отраслевые стандарты, и этот вопрос требует внимания, отмечает он.

"Ситуацию усугубляет и тот факт, что из-за ограничений на поставки запчастей со стороны производителей растет число контрафакта, комплектующих кустарного производства. Все эти факторы увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий", — указывает эксперт.

При этом в текущем году убрали обязательный ежегодный техосмотр для физических лиц, оставив его только для коммерческого транспорта. Теперь в СТО граждане приезжают на осмотр только в случае перерегистрации автомобилей, что сократило значительно число техосмотров и сделало их нерентабельными для многих организаций.

С одной стороны, это может сократить число серых схем, когда справки выдаются некомпетентными людьми без реального осмотра. С другой стороны, по мнению специалиста, увеличение тарифа заинтересует организации, имеющие хорошее диагностическое оборудование и ранее проводившие такие осмотры параллельно с основной деятельностью.