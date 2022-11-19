МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В России с 1 января будут изменены акцизы на ряд товаров, что приведет к росту стоимости некоторых товаров. В частности, гарантированно вырастут цены на алкоголь, табачные изделия, автомобили и мотоциклы, а также на бензин и дизельное топливо, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Лед тронулся: какие шоки ждут мировую экономику

"На уровень и динамику цен всех товаров влияют ставки косвенных налогов – акцизов и НДС. Ставки НДС в 2023 году останутся неизменными. А вот с акцизами дела обстоят сложнее", — отметила эксперт.

Изменение ставок акцизов с 1 января затронет алкогольную продукцию (вино, шампанское, пиво), спиртосодержащую пищевую (виноматериалы, эмульсии, суспензии и т.д.) и непищевую (например, парфюмерию и косметику) продукцию с содержанием спирта более 1,5% объема готовой продукции; табачную продукцию; электронные сигареты и жидкости для электронных сигарет; легковые автомобили и мотоциклы; автомобильный бензин и дизельное топливо.

"Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2%) в размере 7 рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут", — добавила экономист.

В рамках борьбы с контрафактом рассматривается возможность повышения минимальных цен закупки, поставки и продажи шампанского. В настоящее время минимальная цена на шампанское в торговых сетях составляет 169 рублей за бутылку 0,75 л., а в случае повышения ставки она вырастет до 239 руб. Стоимость поездок по "Тройке" вырастет до 50 рублей в 2023 году

Неурожай кофе в основных странах-экспортерах, рост затрат на его транспортировку и логистику являются основными драйверами повышения цен на все виды кофе в следующем году.

Рост цен на бензин и дизельное топливо в дальнейшем отразится на ценах практически всех товаров, поскольку львиная доля грузовых перевозок осуществляется именно автомобильным транспортом. Затронет эта тенденция и тарифы на пассажирские перевозки автомобильным транспортом, отметила Долгова.

Увеличение тарифов за проезд по платным трассам также внесет свой вклад в рост цен на товары и транспортные услуги.

Эксперт напомнила, что с 1 декабря текущего 2022 года повышаются тарифы ЖКХ, что впоследствии неминуемо отразится на ценах практически всех товаров.