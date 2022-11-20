МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на все товары и услуги в 2023 году ожидается, как минимум, на уровне инфляции. Но есть категория товаров, которые могут рекордно подорожать на общем фоне, и это касается, в том числе, праздничного ассортимента, пояснила агентству "Прайм" специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская. Остатки не сладки. Почему не стоит скупать последние импортные авто

По ее словам, это в первую очередь шампанское — на 40%. Минимальная стоимость бутылок у частных производителей увеличится на 40,7% (до 166 рублей), у оптовиков – на 45,3% (до 199 рублей), а в магазине – на 41,4% (до 239 рублей). Импортный алкоголь также лучше приобрести до Нового года – на фоне информации о сокращении поставок цены могут пойти в рост.

Традиционно заранее лучше приобрести красную или черную икру, консервы и прочие праздничные деликатесы: цена на них во второй половине октября обычно растет, даже если для этого нет экономических обоснований. Подорожают импортные овощи и фрукты, но запастись ими к празднику не получится.

В новом году сюрпризы продолжатся. По мнению эксперта, уже с января нас ждут новые цены на сигареты и вейпы. Акциз на их продажу в 2023 году вырастет на 4% (до 3 467 рублей за 1 000 сигарет), а производители вейпов отныне должны платить государству по 90 рублей за реализованное устройство.

Мясная и молочная продукция вырастет в цене не более, чем на 7-10%, считает Милашевская. Еще меньшее подорожание (в районе 5%) коснется круп и хлебобулочных изделий. Если только фермеры и магазины не станут закладывать в конечные цены рост стоимости топлива, электроэнергии и удобрений. Любителей заграничного шопинга предостерегли от новой схемы мошенников

Вырастут, но пока не ясно насколько (от 5 до 10%), цены на топливо, логистические услуги и транспорт. В стоимость топлива будут заложены издержки на модернизацию мощностей, а в сфере транспорта и путешествий планируется рост зарплат и издержек на пользование платными дорогами.

Конечно, во многих сегментах цены будут расти не сразу, а постепенно. Но к концу первого квартала ценники на некоторых товарах уже несколько раз перепишут в пользу бОльших чисел, подытожила эксперт.