МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Далеко не все знают, что делать, если вы нашли чужую банковскую карту. Кусок банковского пластика содержит важную информацию для совершения платежей, поэтому есть ряд действий, которые с такой находкой лучше не производить. Самое главное — не стоит самостоятельно искать ее владельца, рассказала "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. ЦБ предложил установить требования к страхованию банковских карт

Не пытайтесь отправить на счет карты незначительную сумму с сообщением о находке, сказала эксперт. Также не стоит кому-то передавать свою находку (как в случае с ключами, например) или же оставлять карту на видном месте в ожидании владельца. Пока карта не заблокирована, ею можно расплатиться в интернете или купить что-то в магазине бесконтактным способом. Этим могут воспользоваться недобросовестные люди, которые найдут карту после вас.

Дайнеко не рекомендует уносить карту с собой или искать владельца в соцсетях и Интернете. "Это может повлечь уже проблемы для самого нашедшего. Ведь неизвестно, насколько давно карта потеряна и успел ли ей кто-то воспользоваться. Не исключено, что заподозрят в предыдущих незаконных списаниях средств именно нашедшего. Кто-то ранее мог уже воспользоваться картой, а доказывать свою непричастность к этому придется вам. Поэтому в лучшем случае поиск владельца — пустая трата времени, а в худшем — подозрение в причастности к совершению кражи денежных средств с банковского счета карты", — объяснила она.

Эксперт также предостерегла от того, чтобы пытаться снимать деньги или оплачивать покупку чужой картой, — ведь это кража, а не неожиданный подарок. За использование чужих (найденных) банковских карт предусмотрена уголовная ответственность по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сказала эксперт.

Что же можно сделать, чтобы помочь владельцу пластика не потерять деньги с карточного счета?

По словам Дайнеко, самое оптимальное — это позвонить на горячую линию банка, выпустившего карту и сообщить о находке, продиктовав данные карты (номер телефона находится на обратной стороне карте или можно воспользоваться номером на официальном сайте банка в Интернете). Если владелец еще не сообщил в банк о пропаже, банк сам свяжется с владельцем и заблокирует карту.

Подводя итог, эксперт сказала, что если чужая карта обнаружена в отделении банка/у банкомата, то нужно пригласить сотрудника банка, сообщив о находке, а не пытаться заблокировать ее самостоятельно через банкомат. Использование технической блокировки (если три раза ввести неправильный/ произвольный пин-код) обезопасит карту только на 24 часа — далее, если не будет сообщения с просьбой блокировки, карта разблокируется автоматически. Кроме того, банкоматы снабжены видеофиксацией и подобные действия с чужой картой также могут расцениваться как попытка незаконного снятия средств.