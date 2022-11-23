МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В среду альянс западных стран планирует объявить уровень предельной цены на нефть из России, который должен вступить в силу с 5 декабря. Неизвестно, каким он будет, но Россия совершенно точно не примет искусственных ограничений на нефтяном рынке. Все это вызывает много вопросов — не столько о размере самого потолка, сколько о ценах на нефть и будущем нефтеторговли в принципе. Россия снова растоптала газовые планы Польши

НЕФТЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Страны "Большой семерки" (G7), как сообщил в минувшее воскресенье Bloomberg, намерены 23 ноября объявить конкретную предельную цену на российскую нефть, которую они попытаются установить.

Информагентство уточнило, что администрация Байдена планирует в частном порядке назвать предлагаемую цену перед встречей послов Евросоюза, запланированной на этот день. И если послы ЕС поддержат предложение, согласованный уровень могут озвучить в тот же вечер.

Напомним: суть ограничения, которое инициировала G7, сводится к запрету компаниям предоставлять услуги, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира — страхование, посредничество, оказание финансовой помощи — за исключением случаев, когда нефть продается ниже "потолка".

План в отношении российской нефти должен вступить в силу после 5 декабря. При этом США и Великобритания заявили, что их компаниям будет предоставлен льготный период для доставки отгруженных до этой даты объемов, который истекает 19 января.

Ранее сообщалось, что западный альянс рассматривает возможность установить "потолок" в диапазоне 40-60 долларов за баррель. Глава Минфина США Джанет Йеллен в октябре на встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне предлагала установить максимальную цену на нефть из России ближе к верхнему пределу диапазона — на уровне около 60 долларов, чтобы сохранить нефть из России на рынке, избежать резких скачков цен и в то же время сократить доходы страны.

Впрочем, российская сторона неоднократно на всех официальных уровнях, включая самый высокий, давала понять, что ни в коем случае не станет поставлять нефть в страны, которые будут устанавливать дискриминационные ограничения для российских объемов. И 21 ноября вице-премьер Александр Новак в очередной раз подтвердил заявленный ранее принцип: поставки из России будут недоступны для тех, кто присоединится к механизму ценового потолка. Объемы перенаправят партнерам, которые придерживаются рыночного принципа. Также не исключается сокращение добычи.

"Сама идея установления ценового потолка на российскую нефть, похоже, все меньше нравится ее инициаторам, — полагает эксперт руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Елена Зотова. — Отсюда задержки в принятии окончательного решения".

Она обращает внимание, что Россия, по плану G7 во главе с США, должна была оказаться в некоем тупике, оставшись без рынков сбыта, но этого не произошло.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ

Но цена — это еще не все. Участников рынка волнует, как вести бизнес в новых условиях. Администраторы санкций, с одной стороны, стараются до последнего сохранять интригу, чтобы не дать российским нефтяным компаниям подготовиться, с другой — заранее составить исчерпывающие по возможности ответы на вопросы участников рынка, которые возникнут после 5 декабря.

Сам вопрос о поставках российской нефти в страны ЕС после установления ценового потолка, как указывает эксперт, носит, в первую очередь, политический характер. "Здесь важна позиция руководства страны, — рассуждает Зотова из ИртТЭК. — Бизнес, конечно, сможет обойти эти цифры — в контрактах может быть заключена премия к установленной цене". Эксперт предсказал, что ценовой потолок на нефть из России будет "дырявым"

Поставщики российских объемов задаются другим вопросом — как обеспечить бесперебойные поставки в Турцию, Индию, Китай и другие страны в новых условиях? С 5 декабря им не будут доступны услуги страхования и фрахта из стран ЕС и G7, если они либо их контрагенты не согласятся на условия "потолка". "Торговое финансирование также будет, по всей видимости, ограничено. В этой ситуации часть экспорта, вероятно, фактически подпадет под "потолок", но соблюдать его будут не страны, а отдельные участники рынка", — считает главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей. Кокин

Он полагает маловероятным установление "гибкого" ценового потолка, поскольку такая мера чрезмерно усложнит администрирование. Вероятно, будут установлены фиксированные цены на нефть и нефтепродукты по видам, а также механизм их пересмотра.

А такой вариант развития событий увеличивает вероятность сценария, который предельно четко обрисовала Россия для западных недоброжелателей: российской нефти для них просто не будет.

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НЕФТИ

Россия ответит на ограничения для ее нефти, прежде всего, активизацией продаж в другие регионы мира, считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. "Сейчас начинается "великое перемещение нефти по планете. Нас убирают с европейского рынка. Но открываются ниши в других регионах. Там есть новые покупатели и новая система отношений", — отметил он.

Уже появились российские компании, которые успешно страхуют морские перевозки нефти. И спектр их услуг может постепенно расширяться. Это касается, в том числе, финансирования, уточняет специалист.

В сложившейся ситуации западные страны, устанавливая ценовой потолок на российскую нефть, загоняют себя в угол, считает Зотова из ИртТЭК. "Им придется переплачивать за энергоресурсы, соглашаясь на условия той же Саудовской Аравии, которая уже подняла цены в своих контрактах, — указывает эксперт. — Россия не будет поставлять нефть по регулируемым ценам. Так что западные страны, конечно, объявят какой-то механизм ценообразования. Возможно, он будет предусматривать гибкий коэффициент. Может, цена будет соответствовать рыночной. Но это уже формальности".

Зотова уверена, что инициаторы идеи ценового потолка будут искать компромисс и смягчать условия. "Возможно, со временем, Россия пойдет им навстречу и поставки нефти возобновятся по как бы регулируем ценам, которые по факту будут соответствовать рыночным, — рассуждает специалист. — Здесь Россия, опять же, окажется в выигрышном положении — пока будут идти переговоры, цены на мировом рынке стараниями саудитов уже будут выше текущих".