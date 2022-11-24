МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Закон трактует случайно найденные кем-либо вещи или деньги как находку — подробно об этом сказано в ст. 227 ГК РФ. О том, можно ли сохранить найденные деньги и что мы нужно с ними сделать, рассказал "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов. Россиянам объяснили, кому нужно "отдать" фальшивую купюру

Оставлять себе их просто так опасно: вас на полном серьезе могут заподозрить в краже, предупредил он. Если вы знаете, чьи это деньги, рекомендуется уведомить о находке владельца или тех, кто имеет право их получить и, разумеется, немедленно вернуть.

Нашедший вправе известить о данном факте в полицию и оставить найденное на ответственное хранение у себя, указав в заявлении, что претендует на находку. Если в течение шести месяцев владелец не объявится, деньги можно забрать себе. Если хозяин найдется, хранитель имеете право на вознаграждение в размере двадцати процентов от суммы, объяснил юрист.

В том случае, если вы решите просто прикарманить деньги, имейте в виду, что это может расцениваться как тайное хищение чужого имущества и карается уголовной ответственностью. Понятие кражи содержится в ст. 158 УК, есть и документы, дополнительно трактующие, при наличии каких признаков можно говорить именно о факте кражи. Если этих признаков нет, сам по себе факт неисполнения обязанностей нашедшего деньги или вещь не образует состава преступления. Однако судебная практика встречается разная, заключил Аванесов.