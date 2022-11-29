МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Появилась информация о намерении "Газпрома" законсервировать оборудование, связанное с поставками газа по трубопроводам "Северный поток" и "Северный поток — 2". И хотя официально она пока не подтверждена, "Прайм" задался вопросом, насколько оправдан такой шаг и станет ли он поворотной точкой в судьбе двух гигантских газопроводов, проложенных из России в Европу. Украина внезапно подложила Европе "газовую свинью"

"Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях (КС) "Портовая" и "Славянская", сообщил "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники. Именно эти объекты использовались для подачи природного газа в трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2". При этом после консервации, по данным одного из источников, все оборудование останется на станциях, а в случае необходимости "сможет быть введено в работу в короткие сроки".

Напомним: 26 сентября крупные сегменты лежащих на дне Балтийского моря обеих ниток "Северного потока" и одной из ниток "Северного потока — 2" вышли из строя в результате взрывов, которые, предположительно, стали результатами диверсионных атак.

Швеция и Дания, в чьих территориальных водах произошло это событие, изначально выражали готовность провести расследование взрывов совместно с Германией, в связи с чем была создана объединенная следственная группа. Но затем отказались от этой идеи.

Впрочем, на момент взрывов коммерческие поставки газа по двум трубопроводам не осуществлялись. Прокачку по первому "Потоку" "Газпром" приостановил 31 августа, посетовав, что турбины производства Siemens на станции "Портовая" вышли из строя из-за отсутствия должного технического обслуживания в условиях антироссийских санкций. Второй "Поток", будучи достроенным в сентябре 2021 года, так и не был введен в коммерческую эксплуатацию.

А 12 октября зампред правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил: "На сегодняшний день надо понимать, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока", если двигатели… станции "Портовая" находятся в нерабочем состоянии". "Там что-то ищут". "Северный поток" могут вернуть лишь в одном случае

Таким образом, решение российского холдинга о консервации газоперекачивающего оборудования выглядит вполне логично, сходятся во мнении эксперты.

Что касается сопутствующих этой процедуре издержек, то ориентироваться в данном случае следует на официальные заявления "Газпрома", указывает академик, главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов. "Ни один эксперт не оценит точнее, в какие сроки и с какими издержками можно будет остановить агрегаты и в случае необходимости — снова ввести в эксплуатацию", — говорит он.

Аналогичного мнения относительно вероятной стоимости консервации придерживается ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Неясно также, сколько будет стоить восстановление взорванных "Северных потоков", добавляет он.

ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД

Однако не стоит забывать, что неповрежденной остается вторая нитка "Северного потока — 2", и по ней теоретически может поступать газ из России в Германию. Пока это представляется с трудом, тем более, еще летом представители властей ФРГ говорили, что поставки по "Северному Потоку — 2" означали бы "капитуляцию" Евросоюза перед Россией.

Главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин, комментируя позицию Европы, считает нереальным возвращение к идее "Северного потока — 2". "Энергетическая стратегия Германии и ЕС радикально изменилась, любые трубопроводные проекты с РФ будут блокироваться", — считает эксперт. Отдельный вопрос, по его мнению, касается поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит менее категоричен. Но он соглашается, что для кардинального изменения позиции Берлина время еще не пришло. "Я не думаю, что позиция Берлина [относительно вероятного вынужденного согласия на поставки газа по сохранившейся ветке "Северного потока — 2"] меняется, — делится эксперт. — В любом случае, для этого еще слишком рано. Если зима будет холодной, то изменение отношения может быть возможно в конце января или начале февраля, если начнет казаться, что хранилища опустеют до окончания отопительного сезона". Должен остаться один: какую судьбу США готовят Европе

Кокин из "Открытие Инвестиции" допускает, что часть портовой инфраструктуры "Северного потока — 2" в немецком Любмине может быть использована для проекта TotalEnergies и ReGas по импорту СПГ. "На данном этапе там строится плавучий терминал регазификации мощностью 4,5 млрд кубометров в год, — отмечает специалист. — Но на следующем этапе его мощность может повыситься до 11,5 млрд кубометров в год, если будет задействован участок "СП — 2". Неясно, как это возможно юридически, но с практической точки зрения этот вариант достаточно привлекателен для реализации".

Впрочем, следует заметить: проектная мощность трубопровода "Северный поток" составляла 55 млрд кубометров в год, пиковая — достигала почти 62 млрд кубометров в год. Сопоставимые характеристики были у "Северного потока — 2". Так что проект TotalEnergies и ReGas едва ли можно считать полноценной альтернативой.

Но и со второй ниткой второго газопровода не все однозначно, указывает Юшков из ФНЭБ. "Еще надо дождаться собственного расследования "Газпрома", — рассуждает эксперт. — Компанию только допустили до места аварии, нужно хотя бы уточнить, не произошла ли там разгерметизация. То есть нитка держала давление после взрыва, но что там дальше — не ясно. Деформирована она, например, или нет".

ДРУГАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Юшков указывает, что консервация газоперекачивающего оборудования, связанного с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2", это не просто некий технический шаг. Вся концепция экспорта газа из России в целом, судя по заявлениям российского руководства, кардинально меняется, уверен специалист. СМИ: два неизвестных судна заметили у "Северных потоков" перед ЧП

"Раньше мы пытались довести трубу до европейцев, доставить газ до потребителя, брали на себя инвестиции в инфраструктуру по доставке и риски, которые возникают в том, что касалось доставки в саму Европу, — говорит эксперт. — Теперь явно меняется концепция. Владимир Путин объявил, что будет строиться турецкий газовый хаб, а это значит, что мы возвращаемся к идее, что не будем в Европу доставлять газ, раз там позволяют взрывать наши газопроводы, национализировать активы "Газпрома", как это Польша сделала. Мы теперь на границе Евросоюза будем оставлять газ, а дальше пусть сами европейцы строят инфраструктуру, берут на себя риски по доставке до своей территории и так далее".

"Пока, наверное, даже в среднесрочной перспективе ответ относительно возобновления работы "Северных потоков" отрицательный, — делает вывод Юшков. — Пока, наверное, никто их восстанавливать не будет. Они останутся невостребованными, и оборудование будет законсервировано. Может быть, когда-то газопровод заработает. Но, опять же, должны быть кардинальные изменения политических отношений России и Европы. Пока мы видим только ухудшение этих отношений".