МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Инверсия кривой доходности гособлигаций, которую отмечают экономисты, является одним из признаков надвигающейся рецессии. С большой долей вероятности она наступит в 2023 году и будет неглубокой. Но есть и другой вариант — данный маркер говорит не о кризисе, а об успехах финансовых властей в борьбе с ним, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Названы три страны, к которым подкрался валютный кризис

Обычно кривые доходностей государственных облигаций имеют восходящий наклон (нормальная кривая), так как облигации с более длительным сроком до погашения должны по логике вещей приносить их покупателям более высокую доходность, поскольку покупатели берут на себя риск более долгосрочной неопределенности в будущем. Когда кривая становится инвертированной, это отражает ожидания рынка по поводу того, что в краткосрочной перспективе ставки останутся высокими, а в более длительной начнут снижаться по мере замедления экономической активности. Поэтому часто говорят, что инверсия кривой является предвестником рецессии. Но нужно понимать, что сам факт инверсии кривой рецессию не гарантирует.

Он отметил, что спред доходностей между 10-летними и 2-летними облигациями США стал устойчиво отрицательным (инверсия на участке 2-10 лет) еще в июле. Получается, что такая ситуация наблюдается почти 5 месяцев. Динамика ставок в США оказывает влияние на ставки во многих других странах мира. Так, инверсия на участке 2-10 лет для германских гособлигаций возникла в первой половине ноября.

"Соответственно, мы видим, что вслед за США постепенно кривые инвертируются и в других странах-партнерах с развитыми экономиками. Составленный Bloomberg агрегированный спред глобальной доходности 10-летних облигаций и облигаций с периодом 1-3 года, стал отрицательным во второй половине ноября", — констатировал Шульгин.

Эксперт объяснил, что обычно техническим сигналом рецессии является два квартала отрицательного экономического роста подряд (в базисе год к году). Например, в США официально объявляет рецессию Национальное бюро экономических исследований, которое определяет такое состояние как значительное снижение экономической активности, которое распространяется на всю экономику и продолжается несколько месяцев.

Инверсия кривой доходности облигаций говорит о высокой вероятности возникновения рецессии в период от 6 месяцев до 3 лет после возникновения сигнала (исследования ФРБ Сент-Луиса). Соответственно, не менее важный вопрос — если рецессия наступит, когда именно это случится, отметил Шульгин. В S&P рассказали об ожиданиях "мягкой" рецессии в экономике США в 2023 году

"Модель, которую используют аналитики Goldman Sachs, показывает 39% вероятность рецессии в США в 2023 году. Модель, которую использует Bloomberg Intelligence, оценивает рецессию в штатах в следующем году с вероятностью выше 60%. Накануне был опубликован протокол ноябрьского заседания Комитета по открытым рынкам, где упоминалось о том, что экономисты ФРС проинформировали членов Комитета FOMC о том, что по их оценкам вероятность рецессии в США близка к 50%", — рассказал эксперт.

По мнению Шульгина, наиболее вероятный сценарий для 2023 года — рецессия как в Европе, так и в США. Он отметил, что если в первом регионе это будут последствия украинского конфликта, разрыва партнерских отношений с Россией (что вылилось в очень высокую стоимость энергоносителей, в первую очередь — газа — Прим. ред.), то во втором регионе рецессия может стать следствием очень агрессивного цикла повышения ставок, ужесточения финансовых условий.

Тем не менее, по предварительным оценкам эксперта, рецессия будет неглубокой и, как говорится "контролируемой". Это подразумевает пару кварталов, когда процентный рост показателя ВВП будет отрицательным, при этом падение ВВП будет весьма незначительным. В то же время Федрезерву удастся постепенно обуздать инфляцию и получить к концу 2023 года условия для снижения процентных ставок. Снижение процентных ставок приведет к смягчению финансовых условий, что позволит вывести экономику из рецессии, уверен эксперт.

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"Это настоящая Wild Card. Если предположить сценарий, при котором проблемы рынка недвижимости перекинутся на банковский сектор и в итоге рост ВВП КНР составит 0-1% или вовсе уйдет в отрицательную зону, тогда наши оценки умеренной и контролируемой рецессии в США и Европе могут оказаться неверными", — пояснил Шульгин.

В завершении он отметил, что в текущих экономических условиях, когда финансовые власти в США и многих других странах борются за контроль над инфляцией, сам факт инверсии кривой доходности может указывать не на грядущую рецессию, а на оценку рынком успешности борьбы финансовых властей за возвращение инфляции к целевым показателям.

Действительно, если, к примеру, рынок подразумевает, что ФРС преуспевает в борьбе с инфляцией, которая пока еще остается высокой, то в этом случае на дальнем участке кривой доходности облигации должны начать отражать улучшение инфляционной ситуации через 12-24 месяца. Значит, доходности дальнего конца должны снижаться более быстрыми темпами, нежели доходности короткого конца, что в этом конкретном случае может являться сигналом не рецессии, а сигналом нормализации денежно-кредитной политики, подытожил эксперт.