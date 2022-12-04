МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Бывает, что шесть соток, о которых многие мечтали в 80-90-е годы прошлого века, теперь не нужны – владельцы или их наследники бросают землю по разным причинам. Можно ли в этом случае оформить в собственность пустующий участок, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. В России отменят некоторые "дачные" штрафы

"Необходимо выяснить действительно ли участок бесхозный, это касается не только земли, но и строений на участке", — советует эксперт.

Для чего достаточно обратиться к бесплатным и общедоступным данным – публичной кадастровой карте. По адресу или номеру участка получить актуальные сведения о его размере, виде разрешенного использования и виде собственности.

"Может случиться так, что участка на карте не будет. Это означает лишь то, что никто не проводил его межевание, поэтому границы участка не занесены в базу. Аналогичные сведения необходимо проверить и по дому на участке, если он есть", — пояснила Кудерко.

Второй шаг: если участок, дом найдены в базе – необходимо запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости. Запрос можно отправить сразу по ссылке из карточки объекта в публичной кадастровой карте, на сайте Росреестра или в МФЦ.

"Если участок находится в границах Садового некоммерческого товарищества (СНТ), необходимо обратиться к председателю СНТ для установления собственника участка, скорее всего, он был ранее членом СНТ и о нем сохранились данные", — напоминает Кудерко. Дачников предупредили о штрафе за неубранный у участка снег

По ее словам, если собственник умер или бросил участок, то от имени СНТ может быть заявлен иск в суд для возврата участка в состав земель СНТ. Решением СНТ позднее будет возможно перераспределить участок новому владельцу.

Если участок не связан с СНТ, необходимо обращаться в районную администрацию по месту его нахождения с заявлением о предоставлении участка в собственность. В течении 30 дней будет дан ответ с разъяснением порядка оформления участка или о причинах, по которым участок не может быть переоформлен.

"Если у заявителя имеются дополнительные основания для приобретения земли (многодетные семьи, поддержка молодых специалистов, инвалиды и пр.), то к вопросу о получении земли отнесутся более внимательно, поскольку это связано с реализацией государственных гарантий", — советует эксперт.