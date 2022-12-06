МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Ускорить отказ от энергии из России стараются прибалтийские страны. "Прайм" заинтересовался, насколько это перспективно и чем может обернуться для трех бывших республик СССР. Россию невозможно убрать с мирового энергетического рынка, считает эксперт

ВСЕ МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ

Электроэнергия в соседних с Россией и Белоруссией прибалтийских странах становится все менее доступной, тогда как ее стоимость быстро растет. Властные круги трех бывших республик СССР, ныне входящих в Евросоюз, привычно обвиняют во всем Москву.

Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в ноябре, что события текущего года на Украине показали, в том числе, важность "зеленого перехода", необходимость отказа от источников энергии, работающих на ископаемом топливе. Также глава правительства сказала, что ее страна "потребляет слишком много электричества, то есть больше, чем нужно".

Эстония и Литва в последние годы действительно вводят новые электростанции на возобновляемых источниках (ВИЭ). По данным Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК), в Эстонии общая установленная мощность ветровых и солнечных генераторов в период с 2018 года по 2021 годы выросла 0,34 до 0,73 гигаватт, а их доля в выработке увеличилась с 5,4% до 14%. В Литве мощность действующих ветровых и солнечных генераторов за тот же период выросла с 0,62 ГВт до 1,91 ГВт, хотя доля в выработке снизилась с 44,7% до 36,9% (во многом — вследствие зависимости ВИЭ от погодных условий).

А в начале июня операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили отказаться от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем. Представители литовского оператора Litgrid сообщили, что они с коллегами из Латвии и Эстонии теперь "поддерживают баланс в системе общими усилиями самостоятельно, используя только резервные мощности — свои, Швеции и Польши". Ранее экспорт электричества в регион и балансирующие перетоки с использованием российской электроэнергии обеспечивались через расчеты с российской "Интер РАО".

Россия в 2022 году, по подсчетам экспертов ИртТЭК, экспортировала 22,9 млрд киловатт-часа электроэнергии. Из них 40% приходилось на Финляндию, 12% — на Латвию, 8% — на Литву. Но поставки в Финляндию и Прибалтику прекратились 22 мая 2022 года — когда оператор биржевой торговли электроэнергией в странах Северной Европы Nord Pool уведомил о приостановке торгов российской электроэнергией "в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии" из-за влияния санкций.

Польша в 2021 году экспортировала 14,2 млрд киловатт-часов электроэнергии, из них 59% приходилось на Литву (в другие прибалтийские страны из Польши электроэнергия не поступала). Что касается Финляндии, то ее экспорт электроэнергии в 2021 году был ограничен поставками в Норвегию и Швецию.

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ КОЛЬЦА

В настоящее время Прибалтика соединена с Россией только балансирующими перетоками электроэнергии по приграничным ЛЭП. Три республики давно планируют выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). За последние 10-15 лет Прибалтика сделала для этого многое — был построен СПГ-терминал в Литве. В Эстонию потянулись электрический кабель и газопровод (Balticconnector, заработал с января 2020 года, мощность — 2,5 млрд кубометров газа в год- прим. ред.) из Финляндии.

Кроме того, из-за "мудрой" политики руководства прибалтийские республики "угробили" свою промышленность, что в некотором роде упростило задачу сокращения потребления энергии. Конечно, Россия по-прежнему заинтересована в поставках энергии и энергоносителей в Калининградскую область — эксклав, отделенный от нынешнего Союзного государства с Белоруссией территориями входящих в ЕС Польши и Литвы, напомнил академик, главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов.

Калининградская область получала электроэнергию из Литвы, когда отношения с Евросоюзом у России были благоприятные. При ухудшении этих отношений — из России транзитом, опять же, через территорию Литвы. "Уже тогда, кстати, звучали идеи о необходимости строительства на российском побережье Балтики своего СПГ-завода для обеспечения Калининградской области", — напомнил он. Нефтяной рынок шагнул в неизвестность: чем обернется эмбарго и потолок цен

В принципе технически наши генерирующие мощности по-прежнему позволяют обеспечивать энергией не только этот российский регион, но также и всю Прибалтику. Но ЕС выбрал недальновидную политику, нацеленную на "зеленый переход" и, как следствие, отказ от российской энергии, указывают эксперты. Поэтому отключение от БРЭЛЛ негативно скажется прежде всего на самих прибалтийских государствах. В связи с объективной нехваткой солнечной генерации и проблемами с ветряной генерацией вся система оказалась в зоне риска разбалансировки. В условиях отказа от российских энергоносителей это означает для Прибалтики резкое ослабление ее энергобезопасности, в том числе, в связи с потерей перетоков, считает замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Что касается соседней Польши, то ей, чтобы быть энергетическим хабом, способным делиться энергией, в том числе, с Прибалтикой, необходимо стать энергоизбыточным регионом. Однако даже с учетом недавно запущенного трубопровода Baltic Pipe добиться этой цели Польше будет практически невозможно. Новый газопровод представляет собой ответвление от трубы из Норвегии, которая ведет в Германию, и ее пуск не означает увеличение поставок из Норвегии. То есть, скорее всего, все-таки будет иметь место некое перераспределение объемов, не дающее автоматического увеличения поставок. Даже если полякам удастся "выжать" максимум из этой трубы, Европа в целом не получит больше газа, а, значит, и электричества больше, чем есть, производиться не будет.