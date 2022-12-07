МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Наличные доллар и евро не содержат санкционных рисков, однако их покупательная способность быстро снижается на фоне рекордной за десятилетия инфляции в США (7,7%) и Европе (10%). О том, как не "сжечь" свои сбережения в долларах, рассказал "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Финансист объяснил, что сейчас нужно сделать с долларом

Он напомнил, что на фоне противостояния с Западом сохраняются и риски расширения санкций на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). В частности, Евросоюз сообщил о подготовке девятого пакета антироссийских санкций, в который, в том числе, может войти финансовый сектор России.

"В этих условиях безналичные доллары и евро сохраняют свою токсичность из-за угрозы заморозки средств российских инвесторов", — сказал Васильев.

В то же время эксперт выразил уверенность, что уже в 2023 году мировая экономика может погрузиться в глубокую рецессию. При таком сценарии вероятно снижение цен на сырье и уход мировых инвесторов в защитный доллар. "На этом фоне возможно ослабление рубля — мы закладываем в прогноз на 2023 год средний курс рубля к доллару на уровне 70. Поэтому часть сбережений разумно держать в валюте", — советует аналитик.

По мнению Васильева, наиболее оптимальным решением для тех, кто хранит сбережения в валюте, были бы локальные облигации в долларах и евро.

"Сейчас многие крупные российские компании выпускают замещающие облигации, расчеты по которым проводятся в рублях по курсу ЦБ. Так, облигации таких крупных российских компаний как Газпром, ПИК, Совкомфлот, ГТЛК, Металлоинвест позволяют зафиксировать сейчас доходность 5-8% годовых в долларах и евро. Это доходное решение без санкционных рисков", — подытожил аналитик.