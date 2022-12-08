МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Если у вас есть некая сумма денег или ожидаются поступления до Нового года, самое время решить, как с ними поступить. Есть несколько наиболее приемлемых для большинства людей вариантов — раздать долги, заранее совершить нужные покупки либо сохранить средства на банковском депозите, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов. Торговые сети готовят сюрпризы на Новый год

"В конце года важно правильно распорядиться деньгами! И это не только рассчитать предпразничные траты, чтобы хватило до следующей зарплаты, но и подумать, как сохранить имеющиеся средства", — сказал он.

Эксперт напомнил, что большинство рассуждений о финансах относятся к условиям стабильности. Но что делать во время финансового шторма? Продолжается рост цен на товары, ставки по депозитам только частично компенсируют инфляцию, даже вложения в инвалюты оказались убыточными в связи с укреплением рубля.

В такой ситуации распоряжаться деньгами нужно максимально аккуратно. Прежде всего, нужно понять свои планы на будущий год, а затем по возможности совершить траты, связанные с этими планами. Как минимум, такой шаг позволит сэкономить на будущем росте цен. "Но эти планы должны быть реалистичными, иначе деньги улетят впустую. Например, в начале года из-за паники многие скупали абсолютно ненужные товары, а обещанный дефицит так и не наступил", — напомнил финансист, добавив, что лишние траты сейчас неразумны. Названы товары, которые точно подешевеют к Новому году

Еще планы на будущий год пока отсутствуют, можно полностью или частично погасить долги. Это поможет уменьшить размер ежемесячного платежа по кредиту и довести уровень расходов в будущем до комфортного, чтобы в случае снижения доходов не попасть в долговую яму.

Другой вариант может быть связан с погашением задолженности по кредитным картам. Как правило, это небольшие долги, и многие предпочитают погашать их из текущих доходов, но такое поведение является логичным в условиях низкой инфляции, когда свои деньги лучше придержать, а потратить заемные.

Одним словом, нужно понимать, что в условиях кризиса будет правильным подумать об управлении своими расходами и долгами, все-таки доходы от нас сейчас зависят в меньшей степени, а сбережения становятся большой редкостью. Но полностью отказываться от попытки сформировать сбережения тоже неправильно, подушка безопасности должна быть всегда. Поэтому, если ни планов, ни долгов у вас нет, лучше положить деньги на обычный депозит в банки. Инвестиции в условиях нынешней непредсказуемости на рынках лучше оставить специалистам, подытожил Бадалов.