МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В соответствии со статьей 159 ЖК России субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются тем, кто тратит на это больше установленного максимума в совокупном доходе семьи. Стандарты по площади и расходам на квартплату устанавливают сами субъекты, но второй показатель сокращается, если доход на члена семьи ниже прожиточного минимума, рассказала "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко. Названы платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться

По ее словам, право на субсидии имеют следующие граждане:

1) пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

2) наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда;

3) члены жилищных кооперативов;

4) собственники жилых помещений.

Порядок определения размера субсидий и порядок их предоставления устанавливаются правительством. При этом орган местного самоуправления может установить для расчета субсидий свои стандарты, отличные от региональных. В этом случае дополнительные расходы на предоставление субсидий финансируются за счет средств местного бюджета. Юрист объяснила, когда за должников ЖКХ будут платить соседи

По закону размер субсидии исчисляется помесячно с учетом упомянутых стандартов и правил.

"В Москве если более 10% дохода вашей семьи тратится на коммунальные платежи, вы можете претендовать на субсидию — государство компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги. Рассчитайте средний совокупный доход вашей семьи. Для этого сложите все источники дохода (до вычета налогов) за 6 календарных месяцев, отсчет которых начинается за 6 месяцев до подачи заявления, и разделите получившуюся сумму на шесть", — привела пример Иващенко.

Так, если вы подаете заявление в июле 2022 года, будут учитываться доходы за период с июля 2021 года по декабрь 2021 года.

Учитываются доходы всех зарегистрированных вместе с вами членов семьи, а также супругов, несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, родителей или усыновителей несовершеннолетних детей, даже если они зарегистрированы по другому адресу.

Сравните результат с максимальным доходом (до вычета налогов) для вашего состава семьи, позволяющим претендовать на получение субсидии. Размер максимального дохода для вашего состава семьи вы можете посмотреть на сайте Городского центра жилищных субсидий.

Для граждан, пользующихся льготами в виде скидок по оплате ЖКУ и впервые обратившихся за субсидией после 1 января 2021 года соответствующий максимальный совокупный доход умножается на коэффициент, определяемый как отношение размера платы за ЖКУ с учетом скидки к размеру платы за ЖКУ без учета скидки.

Например, в Москве для семьи из 5 человек максимальный доход для получения субсидии с 1 декабря 2022 года составляет 209 550 рублей, если семья платит взносы на капремонт. Если нет, максимальный доход сокращается до 190 659 рублей.

Для жителей Московской области субсидия предоставляется в случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи.