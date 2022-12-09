МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Довольно часто во время телефонного разговора появляются лишние шумы и эхо, но это вовсе не означает, что ваш телефон прослушивают. Это, скорее, очень распространенное заблуждение. Ведь прослушка телефона — слишком трудоемкий процесс, чтобы ее объектом был каждый, кто сталкивался с помехами во время общения, объяснил агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. Киберэксперт раскрыл, как мошенники перехватывают звонки и СМС

Эксперт напомнил, что помехи во время связи — это вполне естественно, поскольку связь подчиняется физическим принципам, на которые могут пагубно влиять множество факторов, начиная от металлических и бетонных конструкций, заканчивая проблемами самого аппарата.

"Поэтому рядовому пользователю опасаться нечего, лишнюю паранойю можно отсечь", — констатировал Кувиков.

Если вас постоянно беспокоят помехи — смените либо оператора, либо аппарат, вследствие простого теста: временная смена симкарты и телефона, резюмировал эксперт.