МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. При правильном выборе дат отпуска, отдых может длиться не 28 календарных дней, как указано в законе, а намного дольше. Есть и другие способы увеличить время законного отдыха, пояснила агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина. Россиянам объяснили, в какие месяцы выгоднее всего взять отпуск

Она напомнила, что законом закреплено прав сотрудник на ежегодный отпуск. Впервые право на отпуск у работника возникает после 6 месяцев работы (ст. 114, 122 ТК РФ).

"При этом, помимо отпуска, существуют и другие виды времени отдыха от работы. Одно из них — выходные и нерабочие праздничные дни", — заявила эксперт. В частности, на государственные праздники в России приходится 21 день. Если правильно присоединять к ним отпускные дни, получится продлить себе каникулы до 45 дней.

Так, к четырем февральским выходным с 23 по 26 февраля включительно можно добавить будни с 20 по 22 февраля. Таким образом получится отдыхать целую неделю.

"Стоит сказать, что в России работники чаще всего берут отпуск, разделенный на две и более частей, одна из которых должна состоять минимум из 14 дней", — подчеркнула Курашина.

Остальное можно разделять, как удобно, но по согласованию с руководством.

Есть и другие способы продлить отдых — получить отгулы, сдать кровь и даже уйти на больничный во время отпуска. Самые большие отпускные — за отгулы после работы в праздники и за отгулы для доноров. Остальные варианты финансово менее выгодны.