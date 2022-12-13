МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Инфляционные облигации (Inflation-linked Bonds), в просторечии линкеры, призваны скорее не зарабатывать, а защищать ваши деньги от роста цен. Но иногда срабатывают удачные стратегии, позволяющие получить доход с помощью этого инструмента, рассказал агентству "Прайм" портфельный управляющий УК "Открытие" Руслан Мустаев. Названы главные риски и вызовы для экономики в 2023 году

Линкеры — это облигации федерального займа (ОФЗ-ИН), которые ежемесячно индексируются по официальной инфляции. Плюс к этому дважды в год выплачивается купонный доход в 2,5% от увеличенного номинала.

"Обычно, если инфляция выше 4%, именно она вносит основной вклад в ваш доход и "съедает" его. Исключение — рискованные стратегии с привлечением заемных средств, увлечение которыми может привести к разорению", — указал эксперт.

Инвесторам, для которых важен именно номинальный прирост, а не реальный (за вычетом инфляции), как правило, линкеры не интересны. Более привлекательны для них облигации с постоянным купоном, которые принесут больший доход.

Однако иногда возникают благоприятные возможности, которые как правило, быстро отыгрываются рынком, например:

1) Инвестор ожидал всплеска инфляции в краткосрочной перспективе и купил краткосрочный линкер, если прогноз оправдался, то инвестор заработает в номинальном выражении;

2) Инвестор ожидает смягчения денежно-кредитной политики, то есть падение реальной ставки, тогда имеет смысл покупать долгосрочный линкер, поскольку его котировки вырастут;

3) Инвестор заметил неэффективность рынка, например, разница между доходностью ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН упала меньше целевой инфляции Центробанка (сейчас такой ситуации нет).

Для того, чтобы вовремя отследить эти моменты и заработать, нужно уметь верно оценить инфляционные риски и понимать, когда стоит купить и продать линкер, подытожил Мустаев.