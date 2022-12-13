МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Желающие купить доллар в качестве инвестиции могли сделать это летом, когда курс был близок к 50 — ведь эксперты предупреждали, что рубль осенью будет дешеветь. Но и сейчас не поздно это осуществить, однако важно помнить о том, что курс для покупки наличной и безналичной валюты отличается. О том, в каких случаях лучше покупать валютную "наличку" в банке, а в каких — безналичные деньги, рассказал "Прайм" персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Аяз Вильданов. Финансист объяснил, что сейчас выгоднее вкладов

Он объяснил, что курс российского рубля после введенных в 2022 году санкций преимущественно зависит от притока на рынок валюты в виде выручки со стороны экспортеров, а также спроса импортеров на нее. Российские нефть и газ занимают наибольшую долю в экспорте.

По мнению Вильданова, после введения эмбарго на российскую нефть вероятны изменения торговых потоков, и, как следствие, снижение экспортной выручки. Это означает, что российская валюта будет склонна к ослаблению и вскоре может торговаться выше 63 рубля за доллар.

"До конца года прогнозируем постепенное ослабление рубля до 64-65 рублей за доллар", — сказал он.

На этом фоне российские инвесторы рассматривают покупку доллара для получения "быстрой прибыли". Вильданов рекомендовал покупать наличные доллары в банке в случае, если, например, они нужны для поездки за границу. Если же целью покупки является получение прибыли в краткосрочной перспективе, то стоит рассмотреть покупку безналичного доллара по более выгодному биржевому курсу, резюмировал эксперт.