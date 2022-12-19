МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Тюнинг автомобилей — понятие весьма широкое: есть усовершенствования, разрешенные законом, есть те, которые необходимо регистрировать в ГИБДД и есть безусловно запрещенные. Что входит в каждую из этих категорий и каково наказание за нарушение, рассказали агентству "Прайм" специалисты ГК АвтоСпецЦентр и ГК Автодом. Российские автодилеры предупредили о дефиците премиальных иномарок

В число разрешенного тюнинга попадают: установка аудиосистемы, перетяжка салона и замена чехлов, замена отделочных материалов, если не меняется форма сидений и приборной панели, не закрываются места установки подушек безопасности. Разрешена замена руля, если отсутствуют подушки безопасности, изменения клиренса, если это не влияет на безопасность авто. Не запрещены дефлекторы на капоте и боковых стеклах, брызговики и сертифицированный багажник на крыше, если для него предусмотрены рейлинги. Допустимо также менять настройки в программном обеспечении авто, если блок не дополняется новыми элементами.

Ксеноновые или светодиодные лампы в фары формально не нарушают закон, поскольку испускают белый свет, который разрешен спереди. "Однако в 2022 году за такое изменение конструкции автомобиля могут оштрафовать на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ", — подтвердили в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр.

Есть корректировки, за которые предусмотрено более строгое административное взыскание. Например, установка специальных световых (мигалок) или звуковых сигналов будет причиной для лишения водительских прав сроком от 12 до 18 месяцев, красных ламп на передние фары — для запрета на управление автомобилем от четырех до шести месяцев. Необоснованная наклейка знака "Инвалид" или цветографической схемы легкового такси влечет за собой штраф в размере 5000 рублей. Юрист предупредил, за какие зимние шины может грозить штраф

В большинстве случаев эксплуатация тюнингового автомобиля будет незаконной, если изменения не согласованы с ГИБДД.

"Если оборудование не сертифицировано и не предусмотрено в комплектации автомобиля, необходимо провести его экспертизу в специализированном учреждении и после установки зарегистрировать в ГИБДД", — советуют в пресс-службе ГК "Автодом".

Без регистрации в ГИБДД запрещается устанавливать газобаллонное оборудование, аэродинамический обвес, колесные диски нестандартного размера, тягово-сцепное устройство, усиливающие конструкции, крепления багажника, рекламные конструкции. Также недопустимо без официального разрешения менять бампер, кузов, сиденья, светотехнику, подвеску, двигатель, трансмиссию, рулевой механизм, выхлопную систему, тип топлива. Лобовое стекло должно пропускать не менее 85% света, а передние боковые — не менее 80%. Полная, не пропускающая свет тонировка допустима для других стекол. При этом запрещена зеркальная тонировка.

За переоборудование автомобиля без регистрации в ГИБДД КоАП РФ предусматривает штраф в размере 500 — 800 рублей. Если автомобилист в течение 10 дней не устранит незаконный тюнинг, ему грозит штраф в размере до 5000 рублей, — напомнили в "Автодоме". В дальнейшем в случае неисполнения предписания правоохранительных органов автомобиль будет снят с учета. Кроме того, авто с незарегистрированным тюнингом не пройдет техосмотр.