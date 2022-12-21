МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Каждый собственник жилья в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание помещения. Если в квартире установлены индивидуальные счетчики, то жители обязаны проводить их поверку и направлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о ее результатах. Однако не так давно суд освободил граждан от обязанности отправлять этот документ, ведь эти сведения в Федеральный информационный фонд и так передает организация, поверившая счетчик. Об этом рассказал агентству "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Россиянам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ

Собственники, по Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, обязаны обеспечивать ввод счетчиков в эксплуатацию, их надлежащую техническую эксплуатацию, своевременную замену. Кроме того, граждане должны проводить поверки счетчиков и направлять исполнителю копию свидетельства или документа, удостоверяющего результаты такой поверки.

Однако с 1 сентября Верховный Суд признал недействующим пункт Правил в части, предусматривающей обязанность потребителя направлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о результатах поверки счетчика.

"Дело в том, что сведения о поверке счетчиков заносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "Аршин"), и вносит эти сведения тот, кто и поверил этот счетчик. Получается, что актуальные данные о пригодности счетчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе. В итоге результаты поверки счетчиков подтверждаются сведениями из ФГИС, а не свидетельством о поверке, которое перестало быть документом, подтверждающим факт проведения поверки, и носит факультативный характер", — поясняет юрист. Юрист рассказал о схеме мошенничества с поверкой счетчиков

По мнению Позднякова, для собственников жилья — это "хорошая новость", ведь теперь не нужно производить излишние, по сути ненужные действия по предъявлению копии свидетельства о поверке своего счетчика в управляющую или ресурсоснабжающую организацию.

Однако несмотря на то, что Верховный Суд освободил граждан от обязанности направлять документы, подтверждающие проведенную поверку счетчиков, требуется законодательное изменение Постановления № 354.

В настоящее время подготовлен соответствующий проект постановления правительства. Он размещен на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.



Cпециалист Роскачества также напомнил, что поверку счетчиков вправе осуществлять только организации, имеющие действующую аккредитацию. Поэтому перед тем, как заключить договор с конкретной организацией, юрист рекомендует проверить ее в реестре на официальном сайте Росаккредитации.