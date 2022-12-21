МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Каждый собственник жилья в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание помещения. Если в квартире установлены индивидуальные счетчики, то жители обязаны проводить их поверку и направлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о ее результатах. Однако не так давно суд освободил граждан от обязанности отправлять этот документ, ведь эти сведения в Федеральный информационный фонд и так передает организация, поверившая счетчик. Об этом рассказал агентству "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

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Собственники, по Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, обязаны обеспечивать ввод счетчиков в эксплуатацию, их надлежащую техническую эксплуатацию, своевременную замену. Кроме того, граждане должны проводить поверки счетчиков и направлять исполнителю копию свидетельства или документа, удостоверяющего результаты такой поверки.

Однако с 1 сентября Верховный Суд признал недействующим пункт Правил в части, предусматривающей обязанность потребителя направлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о результатах поверки счетчика.

"Дело в том, что сведения о поверке счетчиков заносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "Аршин"), и вносит эти сведения тот, кто и поверил этот счетчик. Получается, что актуальные данные о пригодности счетчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе. В итоге результаты поверки счетчиков подтверждаются сведениями из ФГИС, а не свидетельством о поверке, которое перестало быть документом, подтверждающим факт проведения поверки, и носит факультативный характер", — поясняет юрист. 

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По мнению Позднякова, для собственников жилья — это "хорошая новость", ведь теперь не нужно производить излишние, по сути ненужные действия по предъявлению копии свидетельства о поверке своего счетчика в управляющую или ресурсоснабжающую организацию.

Однако несмотря на то, что Верховный Суд освободил граждан от обязанности направлять документы, подтверждающие проведенную поверку счетчиков, требуется законодательное изменение Постановления № 354.

В настоящее время подготовлен соответствующий проект постановления правительства. Он размещен на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

Cпециалист Роскачества также напомнил, что поверку счетчиков вправе осуществлять только организации, имеющие действующую аккредитацию. Поэтому перед тем, как заключить договор с конкретной организацией, юрист рекомендует проверить ее в реестре на официальном сайте Росаккредитации.