МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Снижение рубля к доллару и евро прекратится, когда на валютном рынке появится новый баланс между покупателями и продавцами инвалюты, объяснил "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Звон монет и шепот спекулянтов: какие активы сейчас в цене

Санкционное сжатие нефтяных экспортных потоков совпало по времени с предновогодним витком спроса на зарубежные товары, то есть на импорт. Помимо этого, декабрь знаменателен повышенными бюджетными тратами, которые нужно осуществить до конца года, что дополнительно давит на рубль, сказал Бахтин.

"Подкосить устойчивость нацвалюты могли и сообщения о послаблениях валютных барьеров ЦБ, которые были введены весной как один из инструментов противодействия западным санкциям", — добавил инвестстратег.

В этих условиях девальвационный импульс оказался устойчивым и в середине недели пара доллар-рубль преодолела сильную зону сопротивления чуть выше 70. По мнению Бахтина, с технической точки зрения нельзя исключать, что этот импульс может на какое-то время вынести доллар к значениям вблизи 75. Однако приближение пика налогового периода (26 декабря) и техническая перепроданность рублевого актива скорее могут "остудить" курс до уровней около 70.

Инвестстратег отметил, что примерно на том же уровне, а именно — 70 рублей, мы ждем доллар и в январе (евро — на уровне 74 рублей). По его мнению, после декабрьского всплеска спадет спрос на импорт, выключится фактор повышенных бюджетных расходов. Также будет ясность в отношении последствий для нефтяного экспорта РФ действия эмбарго ЕС, потолка цен и ответа Москвы на эти санкционные ограничения.

"В то же время на курс рубля продолжат влиять ценовые изменения в нефти, геополитика, спрос на рублевый долг, общерыночный риск-аппетит", — подытожил Бахтин.