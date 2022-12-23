МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Первое правило при обращении с наличными деньгами — это аккуратность и бережное отношение, второе — внимательность, тогда проблем с купюрами у вас не будет, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук. Россиянам объяснили, кому нужно "отдать" фальшивую купюру

"Не стоит допускать попадания денег в стиральную машинку, воздействия на них высоких температур и различных веществ — после таких процедур вам могут отказать в приеме банкнот, потому что усомнятся в их платежеспособности", — пояснил он.

Измятые, стираные, рваные, обожженные, купюры, испачканные банкноты, банкноты с надписями, рисунками, залитые краской, при попадании на пересчет и сортировку выводятся из обращения и подлежат уничтожению. Часто с такими повреждениями в Банк России поступают совсем новые деньги, которые при бережном отношении могли бы служить средством платежа еще несколько лет.

Если у вас в руках оказалась банкнота с указанными повреждениями, нужно отнести ее на обмен в любой коммерческий банк. При особенно сложных повреждениях банкноты отправляют на экспертизу в Банк России. Стоит отметить, что обмену не подлежат банкноты, утратившие более 55% площади, расслоившиеся и потерявшие лицевую или оборотную сторону, а также окрашенные специальной краской, которую используют для защиты от хищений при инкассации.

Второе важное правило — внимательность. Необходимо быть внимательным всегда, когда получаете банкноты в плохо освещенных местах, на заправках, в маленьких магазинах и при продаже с рук, чтобы случайно не стать обладателем подделки. Чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов, но стоит обращать внимание и на купюры меньших номиналов. Если не уверены в подлинности банкноты, просите ее заменить.

А если подозрительная банкнота уже попала в ваш кошелек, ни в коем случае нельзя пытаться где-то ею расплатиться, чтобы не стать соучастником сбыта подделок. Проверить наличные деньги на подлинность поможет бесплатное мобильное приложение "Банкноты Банка России". Оно расскажет, где на вашей банкноте найти признаки подлинности, как их проверить самостоятельно без применения специальной техники. Если выяснится, что банкнота не подлинная, отнесите ее в ближайший отдел полиции, заключил Оксенчук.