МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Задумываться о будущей пенсии лучше заранее, однако и в 40 лет можно обеспечить себе достойное будущее в пожилом возрасте, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. Назван один из самых простых способов накопить деньги

"Осознание приходит к людям на шестом десятке, но что-то сделать уже поздно: пик карьеры позади, а времени для накопления на старость катастрофически мало", — отметил он. По его словам, идеально заняться этим вопросом в 40 лет или близко к этому возрасту. Для этого есть простые расчеты

В среднем россияне получают от государственного фонда в старости чуть более 30% того заработка, который человек имел в трудовой период. При этом стратегии накопления на старость общеизвестны и многократно опробованы в других странах. В России тоже есть люди, которые копят сами — порядка шести миллионов человек, согласно данным ЦБ. И это только те, кто вкладывают в НПФ (негосударственные фонды), хотя есть масса других вариантов, пояснил специалист.

В любом случае все методы сводятся к тому, что нужно регулярно делать взносы, инвестировать в ценные бумаги и по выходу на пенсию получить капитал, который будет кормить в старости, принося дополнительный доход сверх государственной пенсии.

По мнению Емельянова, самый эффективный вариант с точки зрения комиссий посредникам — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

"Получая вычеты от государства, можно увеличивать доходность и сэкономить на налогах. Это демократичный вариант: он имеет смысл, если сумма взносов составляет не более 30 тысяч рублей в месяц", — пояснил специалист. Названы способы вложить деньги, чтобы они работали и не обесценивались

Покупая каждый месяц на счете ОФЗ (облигации под гарантии Минфина), за десять лет можно собрать капитал в размере до 6 миллионов рублей, за 20 лет — более 21 миллиона рублей. С этой суммы можно ежемесячно получать около 180 тысяч рублей. С поправкой на инфляцию это порядка 50 тысяч рублей в сегодняшних деньгах, что сопоставимо с доходом от сдачи столичной однушки.

Собеседник агентства отметил, что этот вариант – один из самых консервативных. "Если добавлять в свой пенсионный портфель более доходные инструменты, в том числе валютные, а также акции, то ожидаемый доход при тех же 30 тысячах рублей взносов в месяц может оказаться выше. Или можно вкладывать меньше, но все равно можно выйти на уровень дохода "50 тысяч плюс" — в добавление к государственной пенсии", — подытожил он.