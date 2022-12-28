МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Существуют нюансы безопасного использования таких мессенджеров как WhatsApp и Telegram, и если не знать их, то можно попасть на уловки злоумышленников и стать жертвой слежки. Так, в Telegram есть почти "шпионская" функция "Найти людей рядом", предупредил "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов. Киберэксперт научил, как проверить, сидят ли в вашем WhatsApp посторонние

"Энтузиасты с помощью данного функционала смогли написать полноценный скрипт, который способен с точностью отслеживать ваши перемещения", — пояснил он.

Единственный реально рабочий способ избежать слежки через функцию "Люди рядом" — не использовать ее на конкретном мобильном устройстве.

В WhatsApp практически каждый год обнаруживают критические уязвимости, которые позволяют помимо вашей геолокации собирать еще огромное количество данных. Это идентификаторы устройства, данные об использовании, аналитика и функциональность приложений, по которым можно узнать историю покупок, информацию о платежах, телефонный номер и адрес электронной почты, данные о сбоях, производительности и диагностике. Располагая такими данными, злоумышленник может придумать индивидуальный способ для компрометации конкретного человека, добавил эксперт.

Не стоит забывать и о спам-рассылках и ботах. Если у вас не настроена приватность мессенджера, то с большой долей вероятности к вам поступает огромное количество сообщений, приглашений в чаты и ссылок на боты. "Злоумышленники активно используют данный способ, чтобы пользователь активировал бот, собирающий геоданные, или же прошел по ссылке, где необходимо указать банковские данные для получения "сумасшедшей" скидки", — объяснил Степанов. Эксперт рассказал, как за вами следят в торговых центрах

Для того, чтобы обезопасить себя при работе с мессенджерами, он рекомендовал:

• Использовать геолокацию только для тех приложений, где она действительно необходима;

• С точки зрения общей безопасности вашей учетной записи всегда следует использовать двухфакторную аутентификацию;

• Ограничить в настройках приватности мессенджера группы лиц, которые имеют право направлять вам сообщения или добавлять в чаты.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская