МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Новый год — время подарков. Но не всегда дарящий может угодить — иногда полученное не нравится или просто не нужно. Как в этом случае избавиться от подарка и в каком случае это возможно, рассказал агентству "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Названо самое популярное новогоднее блюдо россиян

По закону "О защите прав потребителей" не подошедший товар можно в течение 14 дней вернуть в магазин. Причины возврата могут быть совершенно разные – не подошел цвет, размер, фасон, габариты или комплектация. Также можно вернуть любой подарочный сертификат — вам обязаны отдать деньги. Лучше сделать это до конца срока его действия — потом возможны сложности.

"Но есть целый ряд товаров, которые вернуть по указанным выше причинам нельзя. Это так называемые невозвратные товары. Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев – только после экспертизы, которая подтвердит, что владелец не виновен в повреждении", — отмечает юрист.

Перечень таких товаров содержится в постановлении правительства. Эксперт перечислил те из них, которые чаще всего встречаются в числе подарков:

1. Продукты. Их примут назад, только если они просрочены или успели испортиться до истечения срока годности. Так что, если вам подарили конфеты, которые вы не едите, или деликатесы, которые вы с удовольствием поменяли бы на деньги, вернуть такую покупку в магазин не получится.

2. Бытовая техника и электроника. Относятся к технически сложным товарам, вернуть их по закону можно только в том случае, если обнаружился заводской брак. При возникновении спорной ситуации может потребоваться проведение независимой экспертизы. Просто сдать технику, которая не подошла, и гарантийный срок на которую не менее одного года, нельзя, предупреждает специалист Роскачества.

3. Парфюмерия и косметика. Это товары личного пользования, вернуть их можно только в том случае, если товар попал к вам с истекшим сроком годности или есть подтверждение того, что это некачественный товар или фальсификат. Диетолог предупредила, кому опасно есть мандарины

4. Предметы личной гигиены. К ним относятся также бигуди и некоторые аксессуары типа расчесок, париков, заколок. К сожалению, полученные в подарок гели для душа или шампуни придется передаривать или использовать.

5. Текстильные товары – ткани, ленты, кружева и другие, – цена которых определяется за единицу длины.

6. Бельевые и чулочно-носочные изделия. К ним же относятся купальники, боди. Вернуть их нельзя потому, что это предметы, которые непосредственно контактируют с телом. Магазин примет такие изделия назад только в том случае, если в них есть дефект.

7. Ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. А вот бижутерию вернуть можно — она под эти критерии не подпадает.

8. Животные и растения. "Вернуть животное в зоомагазин можно в том случае, если оказалось, что оно больно или имеет другие физиологические особенности, о которых продавец не рассказал. Также можно его вернуть, если о нем была сообщена некорректная информация (например, о породе), но это придется доказать. Поэтому стоит много раз подумать перед тем, как покупать животное в подарок", — говорит эксперт.

9. Некоторые издания: книги, брошюры, альбомы, карты, нотные тетради и так далее. SuperJob выяснил, как россияне распорядятся новогодними премиями

10. Автомобили и мотовелотовары.

11. Мебельные гарнитуры, в том числе мебель, изготовленную на заказ.

Все перечисленные выше товары можно вернуть только в том случае, если в них обнаружился недостаток. В остальных ситуациях придется перепродавать, передаривать или пользоваться ими.

Для возврата идеально иметь чек, однако его отсутствие не может быть основанием для отказа. Чек можно восстановить, но надо знать день и примерное время покупки.

Как подчеркивает юрист, если товар в подарок приобретался в интернет-магазине, то вышеуказанный перечень невозвратных товаров не применяется. Вернуть можно почти любой товар, единственное, как и при возврате в обычный магазин, должен быть сохранен товарный вид и все потребительские свойства.