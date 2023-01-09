МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В наступившем 2023 году российская экономика столкнется с небольшим спадом или стагнацией, что неудивительно на фоне подступающей к США и Европе рецессии. При этом год обещает быть удачным для экспортеров, а рубль продолжит снижаться. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

Прошедший год принес много эмоций и впечатлений (далеко не всегда позитивных) и тревожных предчувствий, многие из которых, к счастью, не обрели реальных очертаний. Были сильны страхи за судьбу экономики России в условиях резкого ужесточения "коллективным Западом" санкционного режима под предлогом начала специальной военной операции (СВО).

В итоге российская экономика образца 2022 года оказалась гораздо более устойчивой, чем ожидали многие наблюдатели — как зарубежные, так и отечественные. И теперь взоры обращены вперед. Какой будет экономическая ситуация 2023-м? Что будет ее определять? Стоит ли бояться взрывной инфляции? Уйдет ли экономика в крутое пике или наоборот, нас ожидает новый подъем?

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАНИЯ

Эксперты сходятся во мнении, что внутренний валовый продукт (ВВП) России едва ли покажет положительную динамику. Вопрос в том, будет ли она по итогам 2023 года отрицательной или не изменится. Впрочем, на общемировом фоне даже некоторый спад, вполне возможно, не будет выглядеть диссонансом: в США может наступить рецессия, а для Евросоюза она представляется неизбежной.

Среди специалистов пока нет общего взгляда на то, преодолела мировая экономика "дно" своего падения на нынешнем этапе, или эту точку лишь предстоит пройти в 2023-м.

Ушедший год оказался сравнительно удачным для российских экспортеров даже с учетом сокращения поставок. Неплохо пережил его банковский сектор, обращают внимание эксперты. Некоторые банки, видимо, покажут чистую прибыль. Вообще, специалисты не исключают оживления несырьевого сектора российской экономики и в новом году.

При этом практически нет сомнений, что Россия сократит по итогам 2023 года экспорт углеводородов, представляющий собой основной внешний источник бюджетных поступлений. Хотя и не ясно до конца, насколько эффективными окажутся всевозможные ценовые "потолки" для российских энергоносителей и насколько продолжительными будут санкции в этой сфере.

Крупная интрига состоит в способности российских компаний приобретать оборудование, необходимое им для полноценной деятельности, которое ранее они беспрепятственно закупали за рубежом, и ремонтировать имеющееся.

ЧТО С РУБЛЕМ

Будет ли указ президента России о мерах, нацеленных против "потолка" цен на российскую нефть, оказывать ощутимое давление на курс национальной валюты, вопрос открытый. До опубликования документа строились разные предположения относительно того, как будет выглядеть его окончательная версия. Но девальвации рубля в любом случае способствует отток частного капитала, ускорившийся, прежде всего, в связи с ослаблениями ограничений на вывоз капитала за рубеж.

Однако российские власти явно не против ослабления отечественной валюты, поскольку оно будет способствовать наполнению бюджета.

При этом сохраняются риски геополитической нестабильности и новых рестрикций. Дальнейшему ослаблению рубля будет способствовать и возобновление действия бюджетного правила.

Специалисты соглашаются, что в следующем году рубль будет устойчиво снижаться не только к доллару США и евро, но и к юаню, допустимая доля которого в Фонде национального благосостояния (ФНБ) повышена до 80%. Темпы ослабления российской валюты будут зависеть как от макроэкономики и геополитики, так и от ситуации на фондовом рынке, спроса на рублевый долг и масштабов глобальной рецессии. При этом не исключено плавное снижение курса. Наибольшее влияние на стоимость рубля будет оказывать торговый баланс.

ИНВЕСТИЦИИ

И фондовые, и долговые активы в ближайшее время будут неизбежно дешеветь, указывают эксперты. Исключения возможны лишь в отдельных счастливых случаях. Но когда ситуация в экономике нормализуется, прекратится повышение учетных ставок в развитых странах, капиталы, скорее всего, снова "потекут" на биржи. Весомый позитив на фондовых рынках, по оценкам специалистов, возможен во второй половине года. При этом американский рынок "воспрянет" в случае, если в США завершится цикл повышения ставки рефинансирования и будет побеждена инфляция, но без "скатывания" в рецессию. Российским индексам потребуются объемы экспорта не меньше ожидаемых, заметное развитие экономических связей с "Большим Востоком" и рост перерабатывающих отраслей. Недетские расходы: какие выплаты положены на ребенка в 2023 году

Центральные банки разных стран продолжают активные покупки золота, и это, по ожиданиям специалистов, будет оказывать поддержку драгоценному металлу, страхуя от падения и укрепляя статус основного "защитного" актива. Не исключено, что золото при сохранении нынешней геополитической напряженности в 2023 году как объект инвестирования будет выглядеть наилучшим образом, допускают эксперты.

При улучшении общеэкономической ситуации и биржевой конъюнктуры, когда возвращается вкус к риску, не следует "зацикливаться" на каком-то одном объекте инвестиций, указывают специалисты.

Наилучший анализ перспектив ценных бумаг той или иной компании — это их оценка с помощью фундаментальных показателей, а не на основании впечатлений или посторонних субъективных оценок.

Если же вести речь о действиях начинающего инвестора, не имеющего существенного опыта и серьезной квалификации, то ему в любом случае не следует пробовать свои силы на рынке такого рискового инструмента, как акции. Независимо от экономической конъюнктуры.