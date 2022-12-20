МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Уходящий год превзошел самые апокалиптические предположения по числу значимых для российской экономики событий, но их главным итогом можно назвать сокращение ВВП. В официальном прогнозе Минэкономразвития спад экономики по итогам года ожидается в 2,9%, однако по словам президента Владимира Путина, в реальности он будет чуть меньше — около 2,5%. Экономисты предрекли корректировку политики Банка Японии в 2023 году

Много это или мало? Если вспомнить, что еще год назад все ожидали от экономики роста – это неприятно.

Но если вспомнить, что весной в апокалиптических прогнозах западные аналитики предрекали спад российского ВВП больше 15%, а официальные прогнозы властей "топтались" вокруг 10%, то картина выглядит вовсе не такой мрачной. Экономика справляется с трудностями лучше, чем можно было ожидать, инвестиции не прекращаются, а на место прежних партнеров приходят новые.

"ВОРЫ В ЗАКОНЕ"

Российская экономика в уходящем году стала мишенью беспрецедентных западных санкций. К некоторым ограничениям страна успела подготовиться заранее, но весной европейцы покусились на святое: заморозили золотовалютные резервы (ЗВР). Лидеры Евросоюза обсудили использование замороженных российских активов

Накопленные на начало 2022 года ЗВР в 630 миллиардов долларов должны были страховать российскую экономику от любых штормов. Банк России придирчиво выбирал самые надежные инструменты для вложений: до весенних событий таковыми считались активы США и Евросоюза. После санкций 2014 года регулятор стал перекладывать резервы в золото и юани, но сделал это только наполовину.

Весной европейские политики наперебой хвастались замороженными российскими активами — оценки доходили до 415 миллиардов долларов или 65% ЗВР. Россия официально признавала "украденными" 300 миллиардов долларов. Но уже к осени недружественные страны смогли найти у себя не более 100 миллиардов долларов.

Пока Запад ищет "украденное", российские власти готовят судебные иски. Работа будет непростой — лакомый кусочек хотят прикарманить как Украина, так и сам ЕС.

ВОЙНА ЗА "МИР"

Самый мощный санкционный удар Запада пришелся на финансовый сектор России: ряд банков были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а крупнейшие платежные системы Visa и Mastercard спешно покинули рынок.

Это сценарий Центробанк тоже предвидел еще в 2014 году, поэтому заранее создал Национальную систему платежных карт (НСПК). Благодаря этой инфраструктуре россияне по-прежнему могут платить картами иностранных платежных систем внутри России, хотя за рубежом они превратились в бессмысленный пластик.

Еще одна домашняя заготовка ЦБ для защиты от санкций – собственная пластиковая карта "Мир", оператором которой является также НСПК. "Мир" довольно успешно продвигался на зарубежные рынки, прежде всего в популярных у российских туристов странах. Санкции "выдавили" ее с некоторых рынков, например, Турции, но многие страны продолжают сотрудничать с системой.

ВАЛЮТНЫЙ ДЕТОКС

Держатели российского долга и акций, которые инвестировали из-за рубежа, в 2022 году недосчитались доходов: заморозка Западом валютных расчетов с Россией лишила их возможности получить деньги на зарубежные счета. Власти РФ заявили, что все обязательства перед инвесторами должны быть выполнены и предложили единственно работающий механизм: переход на расчеты в рублях. Россия и Венесуэла прорабатывают вопросы расчетов в нацвалютах

Эмитенты уже договариваются с кредиторами и переходят на прямые выплаты по евробондам в рублях. А некоторые используют другой механизм – выпускают замещающие рублевые облигации, обменивая на них размещенные ранее бумаги. На этот инструмент смотрит и Минфин России – возможность выпуска замещающих евробондов РФ заложена в бюджет на 2023 год.

Рубль заменяет доллары и евро и в экспортных расчетах: если в 2013 году на него приходилось всего 10% поступлений, то за десять лет его доля выросла до трети всех платежей за экспорт. От ставшими токсичными долларов и евро избавляются и простые граждане: доля валютных вкладов населения в российских банках в 2022 году достигла самого низкого уровня за всю новейшую историю – меньше 10%.

САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ

Предвидя возможные трудности с балансировкой бюджета, власти РФ в 2022 году отменили бюджетное правило, которое много лет ограничивало использование нефтегазовых доходов: если цена нефти была выше 40 долларов за баррель, дополнительные доходы шли в Фонд национального благосостояния, а если падали ниже этой отсечки – деньги из ФНБ, наоборот, направлялись на расходы.

Сейчас все нефтегазовые поступления без ограничений идут в бюджет, но его доходы все равно будут меньше расходов – в конце года Минфин ожидает дефицита в 2% ВВП. Покрывать его власти панируют займами и накопленными резервами – из ФНБ на эти цели в текущем году можно забрать до триллиона рублей.

Впрочем, жаловаться Минфину не на что: несмотря на все санкции, а во многом – и благодаря им, цены на российские товары на мировых рынках складывались для бюджета как нельзя благоприятно.

А на следующий год власти уже придумали новое правило. Оно больше не привязано к цене нефти и просто устанавливает предельную суму нефтегазовых доходов, которые можно потратить в течение одного года: 8 триллионов рублей. Все, что будет выше – отправится в "кубышку".

ИДЕМ НА ВОСТОК

Целью санкций стал и топливно-энергетический сектор России: поставки ее "голубого топлива" в Европу, по оценкам аналитиков, в 2022 году снизились вдвое, а биржевая цена газа весной достигла исторического максимума. Сейчас цены снизились, но они все еще в пять раз превышают средние показатели за предшествующие пять лет.

Подрыв обеих ниток "Северного потока" и одной – "Северного потока-2" лишил Европу надежды на скорое разрешение газовых проблем. Кадры бурлящей от газа поверхности Балтийского моря облетели весь мир, свидетельствуя о беспрецедентности повреждений. Пока все ищут виновников, Европа покупает дорогой СПГ, а "Газпром" наращивает поставки – но уже в направлении Китая.

На Восток переориентируются и поставки российской нефти. Евросоюз решил отказаться от нефти и нефтепродуктов из России (ограничившись только поставками по трубопроводам). А для остальных стран – ввел "потолок" цены в 60 долларов за баррель: танкеры с более дорогой нефтью из РФ не будут пускать в порты. Песков рассказал о реакции России на потолок цен на газ

Россия заявила, что будет торговать только по правилам рынка – и активно перенаправляет свои экспортные потоки из Европы, которая традиционно была основным покупателем ее ресурсов, в Индию и страны АТР.

МОРЕ ВНУТРИ

Недружественные страны, в том числе США, Канада, Евросоюз, в 2022 году закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Россия ответила взаимностью. В результате время полета в ряд стран многократно увеличилось, а некоторые стали практически недоступны для россиян из-за роста цены на перелет. На конец ноября из России напрямую можно было полететь всего в 22 страны.

Кроме того, европейские страны усложнили выдачу виз российским гражданам. А закрытие аэропортов на юге России усложнило доступ к популярным отечественным пляжам. Турбизнес Крыма, по оценкам АТОР, по итогам потерял до 50% туристов, а туристический сектор Анапы недосчитался летом 10-12% отдыхающих.

С другой стороны, в 2022 году активно развивались новые направления внутреннего туризма – не последнюю роль в этом сыграли программы туристического кэшбэка. На фоне успеха этих программ полной неожиданностью стало упразднение Ростуризма с передачей функций ведомства в Минэкономразвития.

Представители турбизнеса по-разному оценили этот шаг: одни надеются, что это поможет активнее развивать инфраструктуру, другие беспокоятся, что о проблемах индустрии вовсе забудут.

ОН УЛЕТЕЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Под давлением санкций многие зарубежные компании заявили об уходе из России, но некоторые – как американская сеть фастфуда McDonald's, передали бизнес в управление местным партнерам и продолжают работать под новыми вывесками. Другие – как шведская мебельная сеть IKEA – ведут переговоры о продаже здесь всех активов. Новый владелец Mothercare в России зарегистрирует бренд Motherbear

Модные дома и fashion-группы – такие как Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel — временно закрыли свои бутики в России. В массовом сегменте с вывесок тоже пропали многие бренды: H&M, Uniqlo, M&S, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, Nike, Adidas и Puma. Но некоторые из них уже открылись под новыми именами.

Ушли с российского рынка и крупнейшие производители техники и электроники, но их продукция по-прежнему поставляется в рамках режима параллельного импорта. В этом же режиме в страну импортируются и автомобили — о приостановке поставок в Россию сообщили почти все привычные иностранные автоконцерны. При этом официально из России ушли только Renault, Nissan и Mercedes, продав здесь свои заводы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА

Не обошлось без громких историй и среди российских компаний. Из самых известных – смена операторов проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Вместо иностранцев ими стали управлять российские юридические лица. При этом японские и индийские партнеры остались в проектах, а западные – вынуждены их покинуть.

Практика регистрации российского бизнеса в зарубежных юрисдикциях в нынешних условиях многим показалась опасной: некоторые компании решили воспользоваться предложением властей и перерегистрироваться в созданных для этого специальных административных районах (САР). По данным Минэкономразвития, к концу года в них будет 120-130 резидентов.

А тем, кто присутствует за рубежом не только номинально, пришлось задуматься о разделении российского и зарубежного бизнеса. В частности, о таком разделении уже объявила нидерландская Yandex N.V. Иностранная материнская компания планирует полностью выйти из числа акционеров "Яндекса", оставив себе только международные части бизнеса — беспилотники и облачные технологии. "Яндекс" продолжит развиваться в России как частная независимая группа компаний.

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Инвесторы и аналитики в уходящем году впервые за тридцать лет потеряли доступ к информации о реальном состоянии дел в российской экономике. Так, Центробанк под шквалом санкций запретил банкам публиковать свои отчетности. Кроме того, власти запретили компаниям раскрывать данные о себе или своих закупках, если они могут стать поводом для новых ограничений. Набиуллина: эмитенты должны перейти к полному раскрытию информации

"Засекреченной" оказалась и значительная доля официальной информации ведомств, которая раньше регулярно публиковалась: ряд данных об исполнении бюджета РФ, таможенная статистика. Это вызвало ропот аналитиков и самого бизнеса, которые теперь не могут адекватно оценить потенциальные риски при работе с партнерами. Проблемы появились и у властей – теперь им сложно оценить исполнение законодательства о закупках.

Но быстрого возврата к былой прозрачности ждать не стоит. ЦБ согласился возобновить публикацию данных в ограниченном объеме в 2023 году, но без чувствительной к санкционному риску информации.

При этом регулятор и сам пока сохраняет интригу по финансовому результату банковского сектора за год, ограничившись формулировкой о росте вероятности банков "выйти в ноль" по итогам года.

РЕКОРДСМЕНЫ В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ

Еще весной экономисты прогнозировали рост цен на удобрения и продовольствие в мире, а странам, которые не способны прокормить себя сами, даже предрекали голод. Чтобы предотвратить катастрофу, Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку, предполагающую беспрепятственный вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Однако глобальная проблема до конца не решена: цены на продовольствие высоки, доступ к удобрениям ограничен, а львиная доля зерна по сделке "осела" в богатых странах.

Впрочем, россиянам бояться нечего: в 2022 году страна ожидает новый рекордный урожай. На середину декабря в России уже было собрано около 150 миллионов тонн зерна в чистом весе. До этого рекордный урожай был в 2017 году – почти 136 миллионов тонн.

Рост мировых цен на продовольствие даже на руку российским экспортерам: без ущерба для внутренних потребностей они могут экспортировать более 50 миллионов тонн зерна. А для бюджета это источник дополнительных доходов. При этом у властей есть достаточно испытанных инструментов для защиты внутреннего рынка от продовольственной инфляции.