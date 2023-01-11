МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. С 1 января в силу вступили изменения в налогообложении, связанные, в том числе, с уплатой транспортного налога. Об этом рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа" Кирилл Данилов. Назван налог, который части россиян придется платить по итогам 2023 года

В первую очередь изменился порядок перечисления налога, что вызвано введением института единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП), добавляет он

"Теперь вместо перечисления сумм по разным платежным поручениям во исполнение обязанности по уплате разных налогов (в том числе транспортного налога) можно будет перечислить общую сумму по всем налогам на ЕНС. Эти денежные средства в качестве ЕНП будут автоматически распределяться налоговым органом в счет уплаты налогов, страховых взносов и иных обязательных платежей в соответствии с установленной в Налоговом кодексе очередностью", — пояснил эксперт.

По его словам, в отношении исчисления суммы транспортного налога изменились правила определения повышающего коэффициента.

Так, если раньше для легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов до пяти миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более трех лет, применялся повышающий коэффициент равный 1,1; а в отношении легковых авто средней стоимостью от пяти миллионов до десяти миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более пяти лет, применялся повышающий коэффициент, равный двум, то в соответствии с поправками к таким транспортным средствам больше не применяются повышающие коэффициенты.

Однако в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от десяти миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более десяти лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет, по-прежнему применяется повышающий коэффициент, равный трем. Плати больше и катись дальше: что ждет автомобилистов с 1 января

Адвокат также обращает внимание на то, что положения об исключении применения повышающего коэффициента при исчислении суммы транспортного налога в отношении транспортных средств до десяти миллионов рублей распространяются на правоотношения, связанные с исчислением транспортного налога за налоговый период 2022 года.

Для налогоплательщиков — физических лиц налог по-прежнему подлежит уплате не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Однако для организаций сроки уплаты с 1 января сдвинулись. Налог они должны заплатить не позднее 28 февраля года (вместо 1 марта), следующего за истекшим налоговым периодом, авансовые платежи по налогу — не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (вместо последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом).

При этом для исполнения обязанности по уплате налога налогоплательщик вправе перечислить денежные средства в ЕНП до наступления указанных сроков.

"Таким образом, главным нововведением в отношении транспортного налога стало исключение применения повышающего коэффициента при исчислении суммы транспортного налога в отношении транспортных средств стоимостью до десяти миллионов рублей, что, несомненно, снизит налоговую нагрузку для отдельных категорий автомобилистов", — резюмирует Данилов.