МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В сентябре порог изменения тарифов ОСАГО для легковых автомобилей был расширен в обе стороны на 26%: от 1646 до 7535 рублей. Основные изменения затронут категорию водителей, которые регулярно попадают в аварии — то есть находятся в зоне риска. На самом деле и для опытных водителей, не попадающих в аварии, тариф повысится или как минимум останется таким же. Для всех остальных категорий ОСАГО совершенно точно подорожает, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов. Эксперт назвал долю мошенничеств в ОСАГО на страховом рынке

Регулятором на страховом рынке является Банк России. тоимость запчастей и работ контролирует Российский союз автостраховщиков (РСА). Благодаря этому союзу формируется относительно взвешенная цена на ремонты, возникающие вследствие аварий, добавляет он.

Даже если по ОСАГО покрывается только часть ремонта, то в ней уже есть расчет стоимости ущерба, запчастей и работ, которые рассчитываются по единой методике, поясняет эксперт. После 24 февраля торговые партнеры ушли, затем появился параллельный импорт, а вместе с ним сдвинулись тарифы на розничные цены запчастей. Поэтому РСА сейчас корректирует каталог цен на запчасти. В соответствии с этим будут рассчитываться цены тарифов на ОСАГО.

По мнению специалиста, коридор в "плюс-минус" 26% дает поле для маневра региональным страховым компаниям, которых сейчас всего около 45, официально зарегистрированным в реестре РСА. Источник назвал сроки поставок электромобилей "Москвич 3е" в автосалоны

В свою очередь, они располагают сетью страховых брокеров, агентов. Вот эта категория людей на местах получила возможность проводить более гибкую тарифную политику в регионах. Поэтому самый большой рост тарифов на ОСАГО эксперт ожидает в Москве и Санкт-Петербурге.

Тем не менее, по-прежнему остается порядка 6 миллионов водителей транспортных средств, которые передвигаются по дорогам без полиса ОСАГО. "Это большая армия людей, игнорирующая обязательства и правоотношения между государством и каждым гражданином. И этот конфликт интересов придется решать", — указал специалист.