МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Установка пароля не только на сам смартфон, но и на вашу сим-карту обезопасит доступ к персональной информации и предотвратит утечку данных, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Названа температура, при которой смартфон может выйти из строя

Зачастую владельцы смартфонов защищают свое устройство лишь блокировкой экрана, полагая, что, поставив пароль, или зарегистрировав отпечаток пальца или лицо, они находятся в безопасности. Но блокировка экрана никак не сможет защитить данные, которые хранятся на SIM-карте. А это не только контакты из записной книжки, но и возможность взлома ваших аккаунтов по номеру телефона.

Телеком-аналитик посоветовал прежде всего использовать достаточно сильные пароли, которые будет легко запомнить вам, но тяжело подобрать злоумышленникам.

"Следует поставить пароль на сим-карту, на вход в сам смартфон, а также на различные приложения, которые у вас есть — особенно банковские", — сказал Кусков.

Он подчеркнул, что лучше использовать пароли не в автоматическом режиме, а осуществлять их ввод каждый раз самостоятельно.

Если же телефон украли, а вам нужно восстановить его содержимое, то здесь на помощь придут "облачные" хранилища ("cloud storage"). Лучше, чтобы ваши документы, файлы и фотографии хранились именно в "облаках": это удобно и относительно безопасно, а также поможет вам быстро вернуть данные со смартфона даже без бэкапа, отметил эксперт. Киберэксперт развеял распространенный миф о прослушке телефона

Помимо этого, необходимо поставить у себя программы типа "Найти айфон" (Find My iPhone) или "Найти мое устройство" (Find My Device) для Андроида, чтобы можно было удаленно отключить гаджет, если он находится в разблокированном виде.

Наконец, в случае кражи смартфона следует без промедления заблокировать сим-карту, чтобы было невозможно воспользоваться смартфоном и вывести деньги со счета, который привязан к вашему устройству, сказал телеком-аналитик.

Для защиты переписки необходимо поставить двухфакторную аутентификацию, что является одним из лучших методов защиты ваших аккаунтов. Кусков также рекомендовал поставить пароли и на все мессенджеры, чтобы усложнить доступ к вашей конфиденциальной информации.