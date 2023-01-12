МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. С 11 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым дорожные камеры будут автоматически штрафовать собственников автомобилей за выброс мусора. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Автомобилистов предупредили о новых правилах уплаты транспортного налога

Вообще противоправные действия по загрязнению мусором дорог описаны в статье 8.2 КоАП "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". Летом минувшего года ее дополнили новыми частями 3.1-3.4. Так что сама норма закона нам уже привычна, отмечает юрист.

Изменения, которые вступают в силу с 11 января, касаются только лишь способов фиксации этого правонарушения. "То есть теперь, с вводом в действие изменений в статью 28.1 КоАП появился повод возбуждать административные дела за выброс мусора не только на основании обнаружения лично должностным лицом этого безобразного действа, но и с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, попросту говоря, видеокамер", — говорит Миронов.

По его мнению, это "редкий и правильный случай, когда Закон идет впереди, регламентируя последующее его воплощение". Вместе с тем, камеры фиксации правонарушений, их программное обеспечение и алгоритмы работы необходимо будет усовершенствовать, прежде чем начнут приходить штрафы.

Впрочем, подавляющее большинство людей и без этой нормы не позволяли себе сброс мусора на дороге и в неустановленных местах, полагает эксперт.

"В этой связи логично предположить, что изменения более направлены на тех, кто регулярно и осознанно нарушает закон в этой части. Недаром в санкции статьи 8.2 КоАП особо отмечаются должностные и юридические лица, наказанием для которых может являться не только штраф до 200 тысяч рублей, но и конфискация транспортного средства, с которого осуществлен сброс отходов или мусора", — указал юрист.