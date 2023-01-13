МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Пожилые люди в силу своей доверчивости, тревожности, а в некоторых случаях дефицита общения и недостаточного знания современных технологий чаще всего становятся объектами для преступных посягательств мошеннического характера. Способы обмана пенсионеров можно разделить на несколько групп, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиянам рассказали, как их могут обмануть при помощи нейросетей

Первая группа — телефонное мошенничество со счетами, переводами средств и кредитами. Как поясняет юрист, сюда относится уже набившая оскомину "подозрительная активность на счете", оказание помощи правоохранителям в расследовании, попытки "постороннего человека" взять кредит от имени пенсионера по якобы липовой доверенности, попытки оформить кредит "преступником" с одинаковой с потенциальной жертвой фамилией, а также новые виды обмана, основанные на информации о якобы совершенных гражданином переводах денежных средств на Украину.

"При этом настораживает то, что мошенники стали обладать все большим объемом информации о потенциальной жертве. Теперь, помимо традиционных фамилии, имени и отчества, номера паспорта и названия банка, они стали оперировать информацией о недавно совершенных гражданином визитах в банк, что окончательно сбивает пожилых людей с толка и заставляет верить злоумышленникам", — рассказывает Соловьев.

Следующая группа способов также основана на телефонных звонках и связана с выигрышами в акциях, а также предложениями сменить телефонный тариф на более выгодный.

"За всеми такими попытками обмана стоят хорошо организованные группы мошенников, использующие давно опробованные и хорошо спланированные алгоритмы, следуя которым, жертва сначала заинтересовывается полезной информацией, затем выдает преступникам свои персональные данные и конфиденциальную личную и финансовую информацию, а затем теряет свои деньги", — говорит эксперт.

Отдельно Соловьев отмечает такую форму обмана, как беда с родственником.

Телефонный звонок, как правило, повергает пожилого человека в шок, ведь на том конце абонент сообщает, что его сын (дочь) внук (внучка) попали в беду (совершили ДТП, сбили пешехода или даже инспектора ГИБДД, попали в больницу, в полицию, сбывали наркотики или стали жертвой грабителя). И чтобы помочь любимому человеку срочно нужны деньги, за которыми в течение получаса готов прибыть курьер. Мошенники "ведут себя напористо, не дают пенсионерам время на раздумье, угрожают неблагоприятными последствиями". И многие следуют их указаниям, отдавая последнее негодяям.

В гораздо меньших объемах, но до сих пор остаются на плаву мошенники, обманывающие пожилых людей с помощью "омолаживающей чудо-косметики", "удобных" и "эффективных" ножей, блендеров, массажных ванночек для ног, а также "волшебных таблеток" от давления, для прочистки сосудов и печени, "кремлевских очищающих таблеток" и т.д. Такие действия происходят в салонах красоты, магазинах, переходах, у подъездов домов, в парках. Не гнушаются обманщики звонить и приходить прямо в квартиры к пожилым людям. Юрист назвал самые популярные виды телефонного и онлайн-мошенничества

В завершении эксперт упомянул самый старый способ обмана — "цыганский".

"Ясновидящая сначала предрекает беду, но потом выражает готовность ее отвести. Ну а потом по накатанной: за снятие сглаза или порчи пожилые люди лишаются всех своих накоплений", — предупреждает юрист.

Чтобы не стать жертвой всех вышеупомянутых способов, нужно следовать нескольким простым правилам: не разговаривать с незнакомыми людьми по телефону, исходя из того, что каждый звонок таит в себе угрозу, не сообщать никому свою финансовую информацию, перепроверять любую поступающую информацию (если речь идет о проблемах у родственников, в первую очередь, необходимо дозвониться до них, и только потом принимать решения). Также нельзя приобретать товары любых категорий с рук, у сетевых продавцов, у тех, кто ходит по квартирам и стоит в переходах. Ни под каким видом нельзя пускать посторонних в свое жилье. Важно принимать взвешенные и обдуманные финансовые решения, которые желательно предварительно обсудить со своими близкими.