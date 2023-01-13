МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя, Наталья Карнова. Возвращение на валютный рынок крупного игрока в лице Банка России, который с этой пятницы намерен возобновить продажу валюты, укрепит рубль и поможет бюджету покрыть выпадающие доходы. Но главное — это покажет, что бюджетное правило вновь заработало, пусть и в непривычном виде. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

Банк России впервые с весны прошлого года возобновляет валютные интервенции — с 13 января он начинает продажу валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина. Ежедневно по 6 февраля продадут валюты на 3,2 миллиарда рублей, общая сумма — 54,5 миллиарда рублей. Объем будет выходить на рынок равномерно в целях недопущения сильного колебания валютного курса.

Прецедентом является тот факт, что речь на сей раз идет о сделках с юанем — единственной оставшейся дружественной резервной валютой. Ликвидность юаня на Мосбирже уже сопоставима с долларом США, поэтому выбор выглядит вполне логичным.

Это означает возвращение к бюджетному правилу, которое не действовало почти год. Оно предполагает, что сверхдоходы от нефти и газа идут в "кубышку" ФНБ, а в случае необходимости их направят на поддержку экономики. Такой момент как раз настал — пришло время финансировать возросший бюджетный дефицит. Согласно разъяснениям Минфина, объем недополученных нефтегазовых доходов в январе составит как раз 54,5 миллиарда рублей. Министерство получит доход от продажи юаней в рублях для компенсации выпадающих средств.

Насколько существенны заявленные объемы в рамках нового бюджетного правила и сопоставимы ли они с теми, что были при прежнем бюджетном правиле? В среднем на протяжении 2021 года Банк России покупал валюту для Минфина на 12 миллиардов рублей в день, что в 4 раза превышает текущие объемы продаж, напомнил аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

КУДА УЙДЕТ РУБЛЬ

Традиционно новость о получении поддержки государства повышает котировки рубля, что произошло и на этот раз. В среду на заявлении Минфина курс укрепился примерно на 2% к доллару и евро, в четверг этот тренд продолжился. Доллар упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря, евро — ниже 73 рублей впервые с 30 декабря. Курс юаня ушел под отметку в 10 рублей впервые за несколько последних дней.

Поддержка продолжится до тех пор, пока будут идти сделки. Однако, по мнению Джиоева, с большой долей вероятности реализация указанного объема валюты в рамках нового бюджетного правила почти не окажет значимого влияния на курс рубля сама по себе. "Мы скорее видели эмоциональную реакцию рынка", — считает он. Такого еще не было. Названы восемь глобальных рисков 2023 года

Все понимают, что Банк России и Минфин сделают все, чтобы не допустить колебаний курса, поэтому стоит обратить внимание на другие факторы. Например, заявления представителей Федрезерва и ЕЦБ о грядущем пиковом повышении процентных ставок. Это ослабляет доллар и евро к прочим резервным валютам.

Население, скорее всего, последствий курсовых колебаний не ощутит, поскольку рубль уже долгое время находится в достаточно стабильном коридоре около 70 за доллар. Если укрепление окажется более существенным, это будет выгодно гражданам и тем, кто работает на внутреннем рынке и невыгодно экспортерам.

"Что касается потребительского рынка, то на него оказывает влияние очень большое количество факторов, и новый механизм вряд ли скажется в рамках того периода, который обозначает Минфин", — полагает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ

Он указал, что в дальнейшем многое будет зависеть от того, насколько регулярными будут такие аукционы. Если это окажется разовой мерой, эффект может носить краткосрочный характер. Если постоянной — его воздействие также будет протяженным.

По мнению Джиоева, продолжить продажу валюты из ФНБ придется, если реализуется базовый сценарий на текущий год с ценой нефти Brent в 85 долларов за баррель и сохранением дисконта для Urals в 25 долларов за баррель. Прочие сценарии диктуют финансовым властям другую тактику, поскольку объемы продаж зависят от состояния доходной части бюджета.

Другой вариант — занимать больший, чем заложен в бюджете, объем средств на долговом рынке. Осенью Минфин прогнозировал, что валовый объем внутренних госзаймов в 2023 году составит 2,5 триллиона рублей. При этом закон дает правительству право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 триллиона рублей в целях замещения использования средств ФНБ. В первом квартале планируется предложить на аукционах ОФЗ на 800 миллиардов рублей. Это не окажет негативного влияния на бюджетную систему и не увеличит в значительной степени долговую нагрузку, уверены в министерстве.

ПЕРЕТРЯХНУТЬ "ПОДУШКУ"

В целом возвращение к соблюдению бюджетного правила — хороший сигнал для экономики. Многие пытаются рассмотреть в этом подтверждение проблем в государственных финансах, но не стоит забывать, какой принцип работы заложен в это правило, рассуждает доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Лазарь Бадалов.

Согласно бюджетному правилу Минфин покупает валюту, если цены на нефть выше установленной границы, и наоборот — продает, если ниже. Долгие годы Минфин покупал валюту на полученные сверхдоходы от нефти. Сейчас момент обратный, когда Минфин планирует продавать валюту в связи с недополученными доходами. План Запада ослабить Россию "через нефть" разрушит третья сила

"Позитивно то, что, во-первых, у Минфина сохранилась валютная "подушка" даже в условиях, когда часть резервов оказалась замороженной. Во-вторых, возвращение к работе бюджетного правила свидетельствует о том, что удалось перезапустить этот механизм даже в условиях санкций", — отметил экономист. Как только ситуация с нефтегазовыми доходами изменится, бюджетное правило вернется в прежние рамки — финансовые власти вновь начнут скупать валюту в ФНБ, чтобы пополнить запасы.