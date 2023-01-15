МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Прежде всего, помехой для заработка на рынке, если вы новичок, являются непонимание биржевых реалий и увлечение спекуляциями. Не менее вредны излишний азарт и отсутствие гибкости — они могут просто вас разорить, рассказал "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков. Россиян научили, как на самом деле нужно пользоваться кредиткой

Первая и основная причина, мешающая заработать на рынке начинающим инвесторам — непонимание, а чем они собственно хотят там заниматься, да и чем там вообще можно заниматься, объяснил он. Информационная среда в лице как традиционных СМИ, так и любительского контента (блоги, телеграмм-каналы и т.д.) подталкивает неопытных инвесторов в первую очередь к спекуляциям. То есть к попытке заработать на краткосрочном движении цен, предугадывая будущие покупки или продажи других участников рынка.

"Успешная спекуляция на рынке ценных бумаг — это невероятно сложное занятие, успеха в котором могут достичь лишь единицы. Заработать на долгосрочном росте рынка акций гораздо проще, но для этого нужно иметь представление и понимание, почему этот рост в принципе происходит", — сказал эксперт.

Вторая причина, которая может не просто помешать заработать, но и привести к полному разорению — когда работа на рынке превращается в поиск острых ощущений, азартную игру. Исаков объяснил, что некоторые люди могут сильно пристраститься к резким колебаниям торгового счета как в плюс так и в минус, пагубная привычка будет требовать все больше и больше риска. А инструменты для взятия такого риска на рынке есть, констатировал эксперт.

"Это могут быть волатильные низколиквидные акции, производные инструменты, такие как фьючерсы и опционы, торговля "с плечом" (на заемные средства). Возможность заработать большие деньги для таких лудоманов существует, но вероятность сравнима с выигрышем в лотерею. Чаще безудержная погоня за риском обращается потерей большей части капитала", — объяснил Исаков.

Третью причину, также относящуюся к желающим стать успешными спекулянтами, эксперт назвал "горем от ума". В представлении многих, сказал Исаков, очень умные люди должны с легкостью извлекать прибыль из рынка, но на практике, нобелевский лауреат может разориться, делая ставки на рынке, даже быстрее, чем сапожник. Умные люди привыкают, что они всегда правы, и готовы идти "против" рынка, рискуя большими деньгами. "Для успешных же действий на рынке зачастую важно умение признавать свои ошибки, и менять мнение при поступлении новой информации", — добавил эксперт. Брокер посоветовал, во что вложить деньги в 2023 году

Четвертая причина может помешать тем, кто все-таки решил встать на путь долгосрочного инвестирования — отсутствие хорошо продуманного личного финансового плана и грамотного распределения портфеля по классам активов. Инвестиционный портфель должен формироваться и пополняться исходя из личной финансовой ситуации инвестора: его инвестиционных целей и задач, горизонта инвестирования, желания и возможности брать на себя риск, и иных обстоятельств. В противном случае, возможны ситуации когда приходится продавать временно подешевевшие активы с убытком, для того, что фондировать внезапно возникающие, а может даже и ожидаемые, расходы.

Пятая причина, наверняка, кризисы и снижения на рынке, подумает читатель. И окажется неправ. Хотя результаты большинства инвесторов по итогам 2022 года сложно будет назвать "заработком", но такие снижения котировок, значительно превосходящие реальное ухудшение финансовых результатов, всегда были и останутся отличной возможностью для заработка в будущем, сказал финансист.

"Для тех инвесторов, кто инвестирует, а не спекулирует, не играет на рынке и не пытается его перехитрить, а также портфель которых был составлен рационально, включал разные классы активов, а доля акций в котором соответствовала длительности их инвестиционного горизонта", — подытожил Исаков.