МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Отмена ряда "ковидных" ограничений в Китае привела к резкому удорожанию нефтяных фьючерсов. "Прайм" заинтересовался, чем это обернется для рынка нефти и как долго может продлиться "нефтяное ралли". Такого еще не было. Названы восемь глобальных рисков 2023 года

"ГУДБАЙ, КОВИД"

"Гудбай централизованному карантину", по выражению издания South China Morning Post, сказал 8 января, Китай. Отменены обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в КНР. Китайские власти не отказались от "антиковидных" ограничений полностью. Пекин, как отмечает Bloomberg, будет "осуществлять мониторинг туристов, въезжающих в страну через некоторые пункты пограничного контроля, на предмет инфицирования новым штаммом Covid-19 и позволит региональным властям возобновлять запрет на передвижение резидентов для предотвращения вспышек заболевания".

Новый существенный шаг к полной отмене "антиковидных" ограничений в Китае способствовал заметному удорожанию нефти. Только в течение торгового дня 9 января мартовский фьючерс на эталонный сорт Brent рос с 78,42 доллара за баррель до 81,35 долларов за баррель. В среднем рост по обоим бенчмаркам — Brent и WTI — приближался к 3% в течение торговой сессии.

СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ФАКТОР

По мнению экспертов, во многом такая реакция является спекулятивной. На рынках торгуется не физическая нефть, а производные инструменты, фьючерсы. Однако их исполнение не просто не предполагает физических поставок — такие поставки являются нежелательными. "Напомню, что весной 2020 года именно угроза получить вместо бумажной прибыли или убытка реальную нефть WTI вызвала панический "сброс" фьючерсов на эту нефть и впервые в истории привела к отрицательным ценам на соответствующие бумаги. При этом физическую нефть с доплатой никто, конечно, не предлагал", — комментирует руководитель медиа центра Институт развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев.

Тем не менее, биржевая спекуляция представляет собой лишь определенное предложение. Поэтому является индикатором настроений рынка и его ожиданий в отношении будущей цены на реальный товар. В этом смысле реакция рынка нефти на новости из Китая отражает реальную перспективу повышения спроса.

"Текущий рост цен на нефть отражает надежды рынка на то, что снятие ограничений в КНР поспособствует оживлению мобильности населения и, соответственно, повышению спроса на топливо со стороны транспортной отрасли", — полагает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ И СТАРЫЕ РИСКИ

Глобально Китай постепенно наращивает потребление энергии и топлива, что толкает цены на нефть вверх. Но нынешние китайские послабления находятся в рамках новой стратегии, озвученной властями месяц назад, рассказывает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. — Какие-то меры ускоряют процесс "открытия", какие-то его тормозят. Это влияет на краткосрочную динамику цены, не более того".

Участники рынка, по его словам, следят за двумя процессами — отменой ограничений и распространением Covid. Нельзя исключать, что "открытие Китая" приведет к новой волне заражений в стране и в остальном мире. "Быстрое снятие ограничений может привести к такому росту заболеваемости, что придется вводить их снова, — опасается Кокин. — Кроме того, впереди сезон путешествий — две недели Нового года — с 22 января по 5 февраля. По его итогам возможен и новый карантин, и новый виток спроса — сценариев здесь много. Поэтому рынок вряд ли найдет свой тренд до февраля".

Ряд исследователей указывали, что полная отмена "антиковидных" ограничений приведет к увеличению спроса на нефть в Китае на 2 миллиона баррелей в сутки. "Но я думаю, что в ближайшей перспективе все-таки этого не будет. После того, как объявили сворачивание ряда программ "антиковидных" ограничений, то есть главного, что мешает людям перемещаться, люди, вероятно, будут больше болеть. Но люди и товары перемещаются, все ходят на работу, а значит — больше потребление топлива и, в свою очередь, нефти", — рассуждает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Он напоминает и о растущем риске рецессии — как мировой, так и региональной. Регуляторы указывают на то, что ставки будут повышаться и дальше, а чем выше ставка рефинансирования, тем менее доступны кредиты. Не развивается бизнес, экономика начинает снижаться, меньше производится товаров, меньше товаров перемещается, и, соответственно, ослабевает спрос на топливо. "Снижение ставки приводит не только к тому, что реальная экономика начинает замедляться, но еще и к тому, что денежная масса сжимается, и меньше денег поступает на биржу, — рассуждает Юшков. — Кредиты дорогие, и их меньше берут. Меньше денег поступает на биржу — значит меньше на бирже тратят, в том числе — на покупку фьючерсов, включая фьючерсы на нефть. Поэтому повышение ставки всегда было инструментом давления Соединенных Штатов на котировки нефти". Не хлопай дверью: Россия оставила своей нефти лазейку в мир

Ну и, конечно, все смотрят на Россию, оценивая ее экспорт. Если введение "потолка" цен и прочих ограничений приведет к существенному сокращению объемов российского экспорта, например, на миллион баррелей в сутки, то это будет толкать цены вверх. Плюс давление на цены со стороны глобальной рецессии и прочих факторов.

РАВНЕНИЕ НА 100 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ

"В отсутствие мощных информационных поводов рынки будут реагировать на любую мелочь, потому что единственное, чего рыночные спекулянты не могут себе позволить — это неизменные цены, — полагает Коптев. — Пока похоже, что нефть продолжит колебаться в коридоре 75-85 долларов за бочку, возможны кратковременные "выбросы" за эти пределы. Единого же повышательного или понижательного тренда на рынке пока не сложилось".

При сопутствующей конъюнктуре, в частности — при сохранении относительной слабости доллара на валютном рынке, текущий импульс может стимулировать рост котировок эталонного сорта Brent до 85 долларов, допускает Бахтин.

"Во втором полугодии 2023 года мы вместе с многими аналитиками сырьевых рынков ждем серьезного роста спроса в Китае, — делится Кокин из "Открытие Инвестиции". — При определенных условиях он может привести к повышению цены до 100 долларов к концу года".