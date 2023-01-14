МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Принято бояться излучения мобильных телефонов, несмотря на то, что часто пренебрегают намного более высокими рисками для здоровья: злоупотреблением алкоголем, курением, стрессом, гиподинамией, жирной едой, плохой экологией. Однако в некоторых случаях для своего спокойствия лучше держать устройство подальше от тела, рассказал "Прайм" директор департамента "Телеком" Т1 Интеграция Андрей Никандров. Никаких компромиссов: как защитить данные при потере телефона

Для начала эксперт напомнил, что безопасность смартфонов – и это касается устройств любых производителей – жестко регулируется соответствующими органами во всех странах. Любое абонентское оборудование проходит сертификацию электромагнитной совместимости (ЭМС) в соответствии со стандартами, определяющими предельные уровни индустриальных радиопомех для конкретного устройства, и получает свою категорию. Требования могут различаться, например, для медицинского и автомобильного оборудования они предельно ужесточены, сказал Никандров.

Людям со стимуляторами рекомендуют избегать плотного контакта с приборами с излучением, так как возможны наводки на довольно длинных электродах, и прибор может воспринять их как некорректную работу сердечной мышцы, внеся коррективы в ритм. Об этом нам сообщают во всех зонах досмотра (аэропорты, вокзалы, метро) и в медицинских учреждениях при некоторых видах диагностики и т.п.

"Если есть опасения, то для собственного успокоения стоит избегать длительного близкого контакта телефона с органами репродукции и органами, в работе которых особенно важное значение имеют электрические импульсы: это головной мозг и сердечная мышца. Иными словами, лучше воздержаться от долгих бесед по телефону и не носить его в карманах. Лучшее место для этого сумка или портфель", — отметил Никандров.

Он также обратил внимание на то, что с удалением от "цивилизации" телефон начинает увеличивать мощность передаваемого сигнала для общения с базовой станцией операторов, и соответственно, растет возможное влияние на владельца.

"В квартире все взаимодействия с внешним миром обычно проходят через Wi-Fi, и секундный обмен информацией о местонахождении с сетью оператора раз в несколько часов можно вообще не учитывать в современном мире множества источников излучений", — констатировал эксперт. Россиянам дали совет, который легко продлит смартфону жизнь

Никандров предупредил, что в кармане брюк смартфон испытывает повышенные нагрузки, которые могут изменить геометрию аппарата и даже вывести его из строя. В современных аппаратах используются литиевые аккумуляторы, которые очень не любят деформации, поэтому может произойти короткое замыкание, а затем – возгорание аккумулятора и самого телефона, объяснил эксперт.

Также опасность возникает, когда вы кладете смартфон под подушку, одеяло и в любое место, где гаджет не может естественно охлаждаться. Это особенно актуально, если он находится в режиме зарядки. Аппарат постепенно начинает нагревается, а перегрев негативно действует на аккумуляторную батарею. Если в ней есть брак, то может случиться возгорание смартфона, предупредил Никандров.

Наконец, часто в поездках телефон крепят на передней панели автомобиля и используют в качестве навигатора. Повышенные нагрузки, когда смартфон находится в режиме расчета координат, подключен к зарядке и подвергается воздействию солнца (особенно летом), могут разогреть ваш гаджет до очень высоких температур, что гарантированно снижает время его жизни и опять же может спровоцировать возгорание, резюмировал эксперт.