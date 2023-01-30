МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европа сравнительно спокойно проходит текущий отопительный сезон. Но не все так просто, утверждают отдельные политики и представители энергетики, в том числе — в Австрии. "Прайм" в очередной раз заинтересовался перспективами газового рынка в ЕС и его бенефициарами в текущей ситуации. Последний хруст багета. В Европе идут протесты, которые могут обрушить все

ГРОШ И ЛОГИКА

Скептически отозвался об отказе своей страны от природного газа из России в интервью РИА Новости бывший кандидат в президенты Австрии Геральд Грош. По его сведениям, российское "голубое топливо" продолжает поступать в страну, но по другим маршрутам и по гораздо более высоким ценам. А процесс замещения, по мнению политика, займет не один год и с практической точки зрения имеет мало смысла.

"Экономика и промышленность Австрии уже более пяти десятилетий ориентируются на дешевый российский газ, — напомнил он. — Переключение заняло бы годы и много денег налогоплательщиков. Кроме того, мало смысла в том, чтобы обходиться без дешевого российского газа, а получать тот же газ из других стран в четыре раза дороже. Все уже убедились в том, что российский газ поступает к нам дороже и через другие страны. Готов ли гражданин пожертвовать своими сбережениями ради мошенничества с моральными ярлыками? Я в этом сомневаюсь".

Чуть раньше, в декабре прошлого года, гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер заявил, что доля поставок из России в импортируемом в Австрию газе достигает 50%, и утверждения, согласно которым зависимость от российского топлива удалось сократить до 20%, противоречат реальности.

Доля российского газа в балансе Австрии в октябре, судя по данным Минэнерго страны, действительно уменьшилась до 50%, а не до 20%, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Елена Зотова.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов замечает, что спор про структуру энергобаланса Австрии отражает обычную для Европы борьбу "левых" и "правых" политических сил. "Первые обычно более прозападных взглядов, вторые чаще склонны выступать на стороне российских властей, хотя и не во всем с ними согласны, — рассказывает специалист. — Объективная реальность в том, что сейчас в ЕС невозможно отделить "хороший" газ от "плохого". При этом страны ЕС обмениваются топливом по единой сети трубопроводов для снижения локальных дефицитов. Многие являются одновременно импортерами и экспортерами, поэтому вычислить реальную долю газа из России в каждой практически нереально".

Зотова считает, что политик Геральд Грош рассуждает с позиции логики, а заявление Вернера Штайнекера носит, скорее, популистский характер.

"Европа пытается максимально снизить закупки российских энергоресурсов, чтобы уменьшить доходы России, — рассуждает специалист. — Это главная политическая цель союза, и европейские лидеры наперегонки рассказывают о своих успехах в этой части, конечно, зачастую приукрашивая факты". Береги свою "однушку": куда катится рынок аренды жилья

При этом страны ЕС, которые получают свои объемы преимущественно по транзитному трубопроводу, пролегающему через Украину, зависят от российского газа наиболее сильно, уточняет Емельянов. "Если в среднем по Европе сейчас российский газ занимает порядка 15%, то у отдельных стран вроде Словакии, Венгрии или Австрии он может занимать более половины", — указывает эксперт.

НЕНУЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В реальности европейские страны меняют стабильные поставки российского газа, который они сами называют дешевым, на нестабильные закупки партий более дорогого заменителя — сжиженного природного газа (СПГ), отмечает Зотова.

"Австрия, как и другие европейские страны, обратились к ОАЭ и Норвегии (чтобы договориться о росте поставок СПГ в первом случае и трубопроводного газа — во втором — прим. ред.), — рассказывает эксперт. — Но эти поставщики не могут предоставить достаточные объемы для ЕС. Поэтому приходится добирать в сезон на спотовом рынке у кого придется и переплачивать за срочность". Цена на СПГ, поступающий в Европу, по оценке Зотовой, в сезон высокого спроса может вырасти вдвое и даже больше.

"Кроме того, европейцы вынуждены в экстренном порядке реализовывать свои долгосрочные проекты, такие как строительство новых терминалов по приему СПГ, что тоже "влетает в копеечку", — развивает мысль Зотова. — Результат безответственной политики ЕС в части энергобезопасности уже очевиден — растущие цены на электроэнергию для потребителей, дефицит тепла, возвращение к "грязным" угольным проектам и баснословный рост налогов для бизнеса".

При этом риск элементарной нехватки газа в Европе, учитывая резкое сокращение в прошлом году трубопроводных поставок из России, никуда не делся, утверждает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он может возникнуть в любой момент даже в связи с безветренной погодой. "Германия сталкивалась уже с безветренной и малосолнечной погодой, например, в 2017 году. Поэтому она может рассказать, как это и что происходит с энергосистемой. Могут упасть температуры, может зима затянуться. Но если она будет теплой, то да, рисков будет гораздо меньше", — рассуждает специалист.

А сокращение потребления в промышленным секторе при меньшем потреблении домохозяйствами объективно снижает риски на следующий отопительный сезон. "Но эта правда входит в противоречие с рисками для экономики, — уточняет Фролов. — Они, наоборот, возрастают".

КОМУ ВЫГОДЕН ДЕФИЦИТ

При этом сейчас в Европе налицо попытки представить ситуацию таким образом, будто ослабление спроса носит контролируемый характер. Многие считают, что уже победили Россию в газовой войне — перезимовали, запасы еще полные, цены пошли вниз, СПГ хватает, рассуждает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

В Австрии подход более прагматичный. "Неслучайно, именно [местная энергетическая компания] OMV была первым партнером "Газпрома" в Российской Федерации, — рассуждает эксперт. — Еще один нюанс. Видите, даже [немецкий энергоконцерн] Wintershall Dea "прессанули", и он вынужден был заявить о выходе из российских проектов. А OMV, который до сих пор находится в совместном проекте с "Газпромом", пока таких заявлений все-таки не сделал. То есть Австрия действительно один из таких форпостов трезвомыслия". Россия может предложить Китаю то, без чего ему не "очнуться"

Но и на австрийскую элиту оказывается давление. Правящие круги США из соображений геополитики прилагают максимум усилий для полного прекращения сотрудничества между Россией и Европой в сфере энергетики, указывает Фролов. Североамериканская газовая отрасль, состоящая из конгломерата частных компаний и крупных транснациональных корпораций, имеет довольно сложную структуру: добывающий сектор работает независимо от компаний, занятых в сжижении газа, абсолютно независимых транспортных организаций и торговых компаний, реализующих СПГ.

Поэтому формально увеличение экспорта этого топлива из США (в том числе на европейский рынок) не входит в компетенции американских властей, поясняет эксперт. Однако Вашингтон в лице трех подряд президентов США (Барак Обама, Дональд Трамп и Джозеф Байден) неоднократно высказывался за резкое увеличение доли американского СПГ в Европе.

Общий импорт СПГ в Европу в 2022 году, по данным аналитического агентства Kpler, достиг 94,7 млн тонн. При этом доля этого топлива из США составила 41%. И не исключено, что в текущем году оба показателя вырастут. Но цена этого газа для Европы в наступившем 2023 году вполне может оказаться слишком высокой.