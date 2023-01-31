МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В случае появления у гражданина некоторых непогашенных долговых обязательств, к нему может быть в числе прочих мер применено временное ограничение на право управления автомобилем — по сути это не является лишением прав, а лишь приостановкой их действия. В каких случаях это возможно и что делать, если таковой случай для вас наступил, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Названы самые вредные кредиты, которые могут разорить

Согласно положениям статьи 67.1 Федерального закона N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", с 2015 года гражданин, имеющий задолженность, может быть подвергнут временным ограничениям на пользование специальным правом в виде права управления транспортными средствами. К ним относятся в том числе автомобили.

По словам юриста, к долговым обязательствам, на которые это распространяется, относятся требования:

— о взыскании алиментов;

— о возмещении вреда, причиненного здоровью;

— о возмещении вреда в связи со смертью кормильца;

— о возмещении имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением;

— неимущественного характера, связанные с воспитанием детей;

— о взыскании административного штрафа.

Ограничение права происходит путем вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о временном ограничении на пользование должником специальным правом. Постановление вручается должнику лично, а также направляется в ГИБДД.

По словам Соловьева, временное ограничение на управление транспортным средством не может применяться в случае: Юрист предупредил об изменениях правил проверки водителей на алкоголь

— если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию;

— если использование транспортного средства является для должника и проживающих совместно с ним членов его семьи единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной доступности места постоянного проживания;

— если должник является лицом, которое пользуется транспортным средством в связи со своей инвалидностью или инвалидностью близкого родственника;

— если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) не превышает 10 000 рублей;

— если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований исполнительного документа.

Срок действия ограничения — до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены. При оплате задолженности пристав выносит постановление о снятии ограничения, которое утверждается старшим судебным приставом или его заместителем. Если появляются основания для отмены ограничения, гражданину целесообразно довести подтверждающие данный факт документы до судебного пристава-исполнителя (например, копию справки об инвалидности или документ о рассрочке и т.д.). На основании этих документов пристав должен принять решение об отмене постановления о временном ограничении на пользование правом управления транспортным средством.

Юрист не советует гражданам, чье право на управление автомобилем ограничено, садиться за руль, ведь согласно ст. 17.17 КоАП РФ, наказание составляет до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до 1 года, а при повторном нарушении — штраф 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или от 100 до 200 часов общественных работ.