МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Совместная собственность супругов — это не только дача, квартира, гараж, машина, но и денежные средства. В частности, это касается любого дохода от трудовой и предпринимательской деятельности, полученного наличными или на карту. Однако расплатиться этой картой другой супруг может не всегда, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Названы ошибки, которые совершают держатели пластиковых карт

Она напомнила, что банковская карта — это де-факто соглашение между банком и частным лицом о том, что банк временно хранит и по поручению клиента осуществляет платежные операции. Индивидуальный характер таких отношений подтверждает отражение на карте данных об имени о фамилии держателя карты. Банки даже специально предлагают сделать общий счет или выдать карту-дублер на родственника (супругу или ребенка) с указанием лимита средств списания по карте. Такие карточки тоже именные.

"Из этого следует правило, что деньги на счете пластиковой карты находятся в собственности держателя карты, который ими пользуется и распоряжается по своему усмотрению", — подчеркнула эксперт.

Как же быть с совместной собственностью на эти же средства? По правилам, предъявлять карту к оплате вправе только ее владелец. Так что, когда за него расплачивается другое лицо, продавец вправе отказать в принятии оплаты.

"Его отказ будет соответствовать и правилам банковского обслуживания, закону о защите прав потребителей и, как это ни странно, Уголовному кодексу", — уточнила Кудерко.

С другой стороны, по словам Кудерко, согласие супруга на распоряжение совместным имуществом предполагается, пока прямо не заявлено о несогласии. Но вот проверить, есть ли между супругами брачный договор (тогда деньги — это личная собственность), с согласия ли супруга передана карта, одобряет ли он такую покупку (если речь идет о значительной трате) продавец не может.

"В судебной практике есть множество примеров, когда супруг оспаривал траты, требовал от продавца или банка возврата средств или при разделе имущества супругов требовал компенсацию стоимости купленного товара", — рассказала эксперт. Раскрыто, как мошенники могут определить баланс карты через СМС или звонок

Аналогичные споры, по ее словам, встречаются и в спорах между сожителями, когда подарки, купленные с карты, требовали к возврату или, еще серьезнее, покупка выставлялась как акт мошенничества или кражи.

"Избежать рисков поможет покупка товара за наличный расчет или перевод денежных средств со счета одного супруга на счет другого", — подчеркнула Кудерко. Такой перевод, во-первых, одобряется плательщиком и между близкими родственниками обычно расценивается как дар, а не заем.