МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Если в вашем распоряжении внезапно оказалась незапланированная сумма — скажем, 100 тысяч рублей — вы можете ее инвестировать. Как сделать это правильно, чтобы получить выгоду и не потерять, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный советник "Открытие Инвестиции" Андрей Гребенкин. Финансист объяснил, когда кредит нельзя закрывать досрочно

Он напомнил, что за последние десять лет средняя инфляция в России составляет около 7,1% год к году, при этом средняя доходность по депозитам за это же время составила около 8,4%. Это говорит о том, что вклады не позволяют приумножить капитал. То же касается других привычных способов — вложений в недвижимость и драгметаллы. За десять лет недвижимость росла в среднем на 4,8%, а золото — на 1,25% годовых.

Конечно, эти способы являются самыми надежными с точки зрения сохранения капитала — если вы ставите именно такую цель, разумнее всего положить ваши 100 тысяч рублей на депозит или вложиться в золото. Но если вы хотите обогнать по прибыльности инфляцию, стоит присмотреться к фондовому рынку, советует Гребенкин.

"Средняя суммарная доходность индекса Мосбиржи за последние 10 лет (2011-2021 гг.) составила 10,2% годовых (с учетом дивидендов). Что значительно превосходит инфляцию за этот же период. Если мы возьмем 2011 — 2022 год, то тут доходность уже составит порядка 32% годовых, что все же позволяет обогнать инфляцию", — отметил он и добавил, что такие цифры прибыли получат те, кто инвестирует на долгий срок.

Кроме того, текущая низкая стоимость акций российских компаний дает хороший потенциал роста и в пессимистичных сценариях, а в оптимистичных — взрывной.

С точки зрения риска, существует три подхода к формированию инвестиционного портфеля: консервативный, оптимальный и агрессивный.

Если в первом сценарии главной целью является защита собственных денег, то минимальный срок размещения составит от одного года, а инструментами могут выступать депозит, облигации федерального займа или ОФЗ, а также акции компаний, которые выплачивают регулярные дивиденды на протяжении длительного периода времени, драгоценные металлы или драгоценные монеты для хеджирования рисков. Перечислены опасные вклады, которые ни в коем случае нельзя открывать

Во втором случае — при оптимальном сценарии — инвестор уже будет не только сохранять средства, он хочет получить доходность больше ставки без риска в 1,5-2,5 раза.

"Условно можно посчитать ставка доходности полугодовой ОФЗ в 2,5%. Срок инвестирования минимум от 1-3 года. Условный портфель можно наполовину наполнить акциями корпоративных эмитентов, на 40% — высокодоходными облигациями корпоративных эмитентов с сроком погашения до 5 лет с низкой долговой нагрузкой и равномерным распределением долга на горизонте до 10 лет, и на 10% купить драгоценные металлы", — рассказал он.

При выборе агрессивного подхода инвестор уже хочет максимизировать прибыль. Как правило, доходность по данному портфелю составляет 3,5 — 4,5 ставки без риска. При этом вы готовы рассматривать горизонт инвестирования минимум от трех лет. Но такой подход чреват потерей всех вложений в период рыночной нестабильности, поэтому прибегать к нему неопытным инвесторам Гребенкин не рекомендует. Ведь других внезапных 100 тысяч у вас может и не оказаться.