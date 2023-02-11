МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Занос — это скольжение задних колес автомобиля, приводящее к отклонению продольной оси автомобиля от направления его вектора скорости. Иными словами, в процессе заноса машину начинает разворачивать за счет скольжения задней оси. При этом передние колеса по-прежнему сохраняют контакт с дорогой. Поэтому часто занос рассматривается как потеря устойчивости автомобиля или режим избыточной управляемости, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Россиянам объяснили, как нельзя прогревать автомобиль

"По большому счету занос можно очень эффективно применять для управления автомобилем, особенно на скользких покрытиях. Однако для этого необходимо обладать высоким уровнем водительского мастерства", — указывает он.

В обычной жизни занос, как правило, является следствием ошибки водителя и вызывает у него стресс, часто провоцирующий неверные действия, которые могут закончиться тяжелой аварией.

Впрочем, по словам Васильева, для правильной реакции на занос далеко не всегда необходимо обладать экстраординарным мастерством.

"Если вы управляете современным автомобилем и столкнулись с этим явлением, то с большинством проблем можно справиться, просто нажав на тормоз и повернув руль в необходимую вам сторону. Благодаря наличию системы ABS машина будет не только эффективно замедляться, но и сохранять управляемость. В результате этого авто будет стабилизироваться, одновременно с этим снижая скорость", — объяснил специалист.

Однако такой способ подходит не для всех ситуаций. И вот здесь, как предупреждает автоэксперт, начинается "самое сложное". Поскольку механизм возникновения заноса сильно зависит от того, каким типом привода вы управляете.

Если речь идет о заднем приводе, то возникновение заноса, как правило, связано с избыточным газом. Следовательно, водитель должен быстро уменьшить текущий уровень газа и синхронно с этим быстро повернуть руль в сторону заноса. Как только автомобиль начнет демонстрировать признаки стабилизации, начинайте выравнивать руль вплоть до положения "прямо".

Если под вашим управлением переднеприводный автомобиль, то занос обычно возникает в ситуации, когда при движении на высокой скорости мы поворачиваем руль и одновременно с этим отпускаем газ. Передние колеса начинают активно замедлять авто, а задние переходят в скольжение. Поэтому в данной ситуации, надо активно добавить газ, добиваясь стабилизации авто, и поставить руль в положение прямо. После того, как машина прокатилась по прямой, можно плавно вернуть газ к рабочим оборотам. Скоро водителей начнут штрафовать по фотографиям в телефоне

На классическом полном приводе занос может спровоцировать как слишком активное нажатие на газ характерное для заднего привода, так и его отпускание, что присуще переднему, продолжает эксперт.

В любом случае бороться с заносом на полноприводном авто, по словам эксперта, намного сложнее. Поскольку реакция рулем в сторону заноса должна сопровождаться сохранением слегка избыточной тяги. При этом руль с опережением возвращается к прямому положению, не дожидаясь стабилизации авто. Если у вас подключаемый полный привод с приоритетной раздачей крутящего момента на переднюю ось, то в случае возникновения заноса действуем так, как будто у нас в руках переднеприводный автомобиль.

"Причем, независимо от типа привода следует запомнить главное, что при возникновении заноса мы должны реагировать и газом, и рулем. Если мы будем пытаться «гоняться» за заносом только руками, поворачивая руль, то при высокой скорости движения это гарантированно закончится аварией", — предупреждает Васильев.

Поэтому если у вас нет должных навыков действий в подобных ситуациях лучше пользоваться тормозом. По крайней мере, если авария и произойдет, то скорость вашего авто будет минимальна.

"А чтобы не столкнуться с заносом при управлении авто, не стоит превышать скорость движения и резко нажимать или бросать педаль газа. Тем более на фоне быстрых и амплитудных поворотов руля", — подытожил автоэксперт.