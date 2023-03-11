МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Регулятор штата Калифорния в пятницу постановил закрыть один из крупнейших банков в США Silicon Valley Bank (SVB). В это же время вылезли наружу проблемы в Silvergate Bank, кредитовавшем криптобиржи и стартапы. На этом новостном фоне четыре американских банковских гиганта потеряли свыше 52 миллиардов долларов своей рыночной стоимости всего за один день. Означает ли это начало нового мирового кризиса уровня 2008 года — разбирался "Прайм". Аналитик рассказал о последствиях банкротства Silicon Valley Bank

КТО УРОНИЛ БАНКИ?

Уходящая неделя стала тяжелой на американском фондовом рынке: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo в четверг, 9 марта, всего за один день торгов потеряли 52 миллиарда долларов от своей стоимости. Распродажу их бумаг спровоцировали сообщения о проблемах у двух других игроков — Silvergate Bank и Silicon Valley Bank. Последний занимает 16 место по объему в США.

Менеджмент SVB в среду заявил о потере порядка 1,8 миллиарда долларов активов из-за продажи портфеля ценных бумаг на общую сумму в 21 миллиард долларов, которая, в свою очередь, была спровоцирована сокращением клиентских депозитов. Было принято решение спасать капитализацию путем допэмиссии акций на 1,75 миллиарда долларов, что привело к крушению акций на торгах в четверг на 60 процентов.

Что касается другого "аутсайдера" — Silvergate Bank, то его проблемы тянутся с 2022 года и связаны с сотрудничеством с криптовалютными компаниями: они начали массово выводить свои деньги, пытаясь пережить крах криптобиржи FTX. Банк понес огромные убытки и в среду, 8 марта, объявил о начале ликвидации.

ГЕГЕМОНИЯ ФРС

Однако происходящее в американском банковском секторе нельзя считать локальной проблемой: это вполне тянет на начало нового мирового финансового кризиса, сравнимого с 2008 годом. Тогда тоже казалось, что проблема в ипотечном кредитовании американского среднего класса не сможет серьезно повлиять на весь мир. Как показала история, маховик инфляции 15 лет назад закрутил всю планету, от развитых стран до наибеднейших. Первый пошел: в США закрыли один из крупнейших банков

По мнению главного аналитика "Совкомбанка" Михаила Васильева, сейчас главной причиной проблем в финансовых и других структурах США (и не только США) является самый быстрый за 40 лет цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС для борьбы с рекордной за эти же сорок лет инфляцией в Америке.

"ФРС за последний год подняла ключевую долларовую ставку с 0,25% до 4,75%. Кроме этого, американский ЦБ сокращает свой баланс по 95 миллиардов долларов в месяц, изымая избыточную долларовую ликвидность", — отметил эксперт и добавил, что деньги слишком быстро становятся дорогими и компании оказываются к этому не готовы, т.к. за последние годы уже привыкли жить при нулевых ставках и избыточной ликвидности.

Но эти действия не мешают инфляции в стране оставаться устойчиво высокой (в январе это 6,4 процента против целевых 2%). Поэтом у ФРС продолжает сигнализировать о намерении еще выше поднять ставку. Именно такое действие властей и привело к распродаже на рынке облигаций.

"Так на американском долговом рынке цены падают с осени 2020 года. В результате инвесторы, которые вкладывались в облигации, терпят убытки", — добавил Васильев. SVB имел свыше 120 миллиардов долларов инвестиций в долговых бумагах. По мере повышения ставки ФРС убытки банка нарастали. В результате это привело к банкротству банка.

Весь последний год фондовый рынок США существовал под давлением роста ставок, при этом исторически в каждый раунд ужесточения ДКП американским регулятором в экономике страны что-то "ломалось", напомнил аналитик по международным рынкам акций "БКС Мир инвестиций" Игорь Герасимов.

"Как минимум, падал фондовый рынок и замедлялась деловая активность, а как максимум наступали финансовые кризисы, которые затем охватывали весь мир", — отметил он и добавил, что сейчас ситуация потенциально негативна для региональных банков среднего размера. Пока рынок оценивает вероятность "заражения" данным риском для крупных банков как невысокую.

Основной риск сейчас Герасимов видит для акций региональных банков: First Republic Bank и Signature Bank. Потенциальные проблемы могут быть у Charles Schwab, но пока возможные проблемы у этой компании — на уровне неподтвержденных слухов. Из крупных международных игроков он отметил проблемы Credit Suisse: за ним сейчас следует следить в первую очередь, поскольку реализация рисков в нем уже может нести более системный характер.

КРИПТА И ГЛУПОСТЬ

Помимо главной причины — политики ФРС — у начинающегося банковского кризиса есть еще и второстепенная проблема, добавляет аналитик Совкомбанка. Это трудности криптобирж и криптокомпаний. СМИ: в США изучают возможность предъявления обвинений криптобирже Binance

"Во многом проблемы в криптоотрасли также обусловлены быстрым ужесточением финансовых условий, та как многие бизнес-модели выстроены на работу при около нулевых ставках и дешевом кредите", — отметил он.

Это привело к кризису аналогичный банк, инвестирующий в стартапы — Silvergate Bank. Что усугубило ситуацию в SVB.

НА ПОРОГЕ НОВОГО 2008-ГО?

Васильев прогнозирует дальнейшее усугубление ситуации в американской и глобальной финансовой системе и оценивает вероятность финансового кризиса как высокую. "ФРС упустила момент для борьбы с инфляцией и теперь быстро пытается повышать ставку. Однако теперь весьма вероятно, что придется погрузить экономику в рецессию, чтобы победить инфляцию", — объяснил он.

На ближайшем заседании 22 марта американский ЦБ, как ожидается, повысит ставку еще на 25 б.п., до 5 процентов. Рынок полагает, что ФРС к июню поднимет ставку до 5,5 процента. Чем выше регулятор повысит ключевую долларовую ставку и чем дольше будет держать ее на пиковой отметке, тем выше вероятность финансового кризиса и глобальной рецессии.

Не стоит забывать, что в 2008 году американская экономика рухнула именно под ставкой ФРС на уровне 5,25 процента.

А ЧТО ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР?

Мировая экономика с 2020 года существенно нарастила долг для преодоления последствий пандемии ковида. Поэтому, прогнозирует Васильев, резкое ужесточение финансовых условий может вылиться в новый финансовый кризис глобального масштаба.

"Если ФРС развернется в сторону смягчения политики, испугавшись рецессии, раньше, чем победит инфляцию, то рискует повторить стагфляцию 1970-х годов, когда Америке потребовалось 20 лет и подъем ставки до 20 процентов, чтобы победить укоренившуюся инфляцию", — рассуждает аналитик.

Рецессия в мировой экономике может потянуть за собой к снижению цен на сырье и уменьшение потребления, считает он. Люди на Западе будут меньше покупать. Китай — меньше производить. Именно таким путем ставка ФРС может оказать непосредственное влияние на российскую экономику и российских инвесторов, резюмирует собеседник агентства.