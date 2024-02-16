МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российские власти с 1 апреля изменят порядок расчета платежей за автомобили, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В чем суть нововведений, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. "Москвич" значительно сократил планы по выпуску автомобилей

В ЕАЭС кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. И в настоящее время граждане и юридические лица, которые ввозят автомобили из союза, для оптимизации таможенных платежей осуществляют их растаможку за пределами РФ. Как правило, это касается автомобилей, произведенных в Южной Корее и Японии.

"Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости авто", — объясняет юрист. В связи с этим правительство уточнило порядок расчета размера платежа.

Теперь недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, которые ввозятся из ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате и физическими, и юридическими лицами. Названы автомобильные бренды, которые все еще выпускают в России

Этот подход, по мнению юриста, позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах союза, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими налоги и сборы в полном объеме. Кроме того, будет перекрыт канал поставок авто из Китая в непредназначенных для наших условиях комплектациях.

Конечно, возникает логичный вопрос: по какой формуле будет рассчитываться утилизационный сбор и не приведет ли такая формула к неоправданному завышению цены автомобиля. Чтобы этого не произошло, в правительстве разработали специальную формулу, а корректность расчета утилизационного сбора будет контролировать ФТС.

При этом электрокары теперь можно будет растаможить только в России, заключил Соловьев.