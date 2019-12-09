В настоящий момент фьючерсы на ведущие фондовые индексы Америки снижаются в пределах 0,2%. Важных статистических публикаций и корпоративных отчётностей в Соединённых Штатах сегодня не ожидается.

От продолжения просадки рынок очень вовремя спасла хорошая макроэкономическая статистика. Министерство труда в пятницу обнародовало данные по приросту занятости в несельскохозяйственном секторе: за ноябрь безработных стало на 266 тыс. чел. меньше, а уровень безработицы вновь снизился до 3,5%. Таким образом, занятость находится на рекордном за последние полвека уровне, и несельскохозяйственный сектор уверенно прибавляет людей уже 110 месяцев подряд.

Фондовый рынок часто идёт в ногу с рынком труда. В последнее время корреляция между ними высока, так что неправильно было бы говорить о скупке активов Федрезервом как о единственном драйвере роста котировок.

Последние недели инвесторы следили за противоречащими друг другу сообщениями о ходе торговых переговоров. Но уже в среду Федеральная резервная система напомнит инвесторам о своём существовании. В настоящий момент фьючерсы на CME закладывают практически 100%-ую вероятность сохранения ключевой ставки в текущем диапазоне. Последний раз регулятор снизил ставку до 1,50–1,75% в конце октября, и с того момента никто не ждал дальнейших послаблений. После сильной статистики с рынка труда требовать понижения ставок может только Дональд Трамп, просто потому что он всегда ратует за дешёвые кредиты и слабую национальную валюту (индекс доллара DXY сейчас далёк от сентябрьских пиковых значений: всего 97,7 пункта).

Сразу после ФРС решение по ключевой ставке будет принимать Европейский центральный банк (12 декабря). Смягчения денежно-кредитной политики рынок не ожидает и в этом случае. Для нового председателя Кристин Лагард это будет первое заседание и решение по ставке кредитования. В значительной степени Европейский регулятор ориентируется как на слегка отскочившие национальные PMI, так и признаки потепления в торговой войне.

Неделя вообще будет богата на разноплановые события. 12 декабря – выборы в Парламент Великобритании (проблема брекзита). Воскресенье 15-е число – момент истины, когда у президента Трампа есть право спасти торговую сделку или же ввести тарифы и обвалить основные фондовые индексы прямо в следующий понедельник. В развивающихся экономиках тоже состоится ряд заседаний центральных банков, а нефтяники всего мира будут смотреть за началом торгов акций Saudi Aramco 11 декабря. Одним словом, неделя будет интересной.