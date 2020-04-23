Что бы ни происходило на американском фондовом рынке в последнее время, отрыв одних секторов и акций от других только увеличивается. До обвала акции технологических компаний шли на взлёт, что даже смахивало на «пузырь доткомов» из начала 2000-х. Однако и распродажа на рынке, которая началась в конце февраля, не лишила такие корпорации превосходства.

Высокотехнологичный Nasdaq 100 и акции роста (ETF IVW) с приходом коронавируса пострадали меньше других секторов рынка, а когда началось восстановление, эти же акции обогнали всех остальных по доходности. Извечное противостояние growth vs value – акций роста с акциями стоимости (ETF VLUE) – закончилось очередным поражением последних.

Акции компаний реального сектора экономики (особенно небольших фирм из индекса Russell 2000) безнадёжно уступают бумагам крупных высокотехнологичных корпораций. Ниже на первом графике видно, как увеличивалось отставание традиционных секторов рынка от перспективных отраслей.

Компании малой капитализации из Russell 2000, пожалуй, одна из худших инвестиций в последние два года и особенно в условиях нынешнего кризиса. Малые компании США из индекса Russell 2000 оказались в эпицентре идеального шторма. Во-первых, сокращение капитальных затрат крупных компаний ведёт к спаду выручки у более мелких подрядчиков, а во-вторых, основная масса увольнений сотрудников и банкротств придётся именно на небольшие фирмы. Несмотря на все меры поддержки, принимаемые администрацией Трампа и направленные именно на малый и средний бизнес, спасти всех по определению невозможно.

Инвестиционные банки оценили риски дефолтов американских компаний с мусорным кредитным рейтингом. Так, Goldman Sachs считает, что к концу текущего года 13% таких фирм потерпят дефолт, оценка JPMorgan – 8%. Bank of America полагает, что основная часть банкротств придётся на следующий год, и дефолт вероятен у 21% эмитентов с мусорным рейтингом. Во многом именно поэтому крупнейшие банки США начали наращивать резервы на случай банкротств своих заёмщиков.

До тех пор, пока продолжается история с вирусом и приостановкой экономической активности, делать твёрдую ставку на Russell 2000 не стоит. Некий рывок в попытке наверстать упущенное возможен, но вот устойчиво обгонять индекс широкого рынка S&P 500 и уж тем более высокотехнологичный Nasdaq акции малых компаний вряд ли смогут. Акции одних из самых известных технологических гигантов – Amazon и Netflix – обновили максимумы. В этом смысле разумнее сделать ставку на победителей, хотя доходность в прошлом, естественно, не означает доходность в будущем.