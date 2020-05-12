Фондовый рынок при поддержке ФРС сделал невозможное и вернул половину утраченного во время спада. S&P 500 сейчас торгуется на уровнях октября. Хотя объёмы торгов падают, но всё равно превышают средний уровень относительно спокойного 2019 года, так что с этой стороны восхождение котировок относительно устойчивое.

Общая же картина по рынку – это бегство из облигаций и акций в инструменты денежного рынка, то есть «кэш» (популярным стало точное выражение cash is king). Согласно оценкам Investment Company Institute, чистый приток за апрель в фонды американских акций составил почти 16 млрд долл., а вот чистые активы под управлением фондов денежного рынка с начала обвала прибавили свыше 1 трлн долл. (см. графики ниже).

При этом рост индексов хоть и вызывает восхищение, но всё-таки сосредоточен в основном в технологическом секторе. Его превосходство над реальным сектором и акциями стоимости внешне выглядит и развивается, как настоящий пузырь. С другой стороны, сравнение с пузырём доткомов начала 2000-х не будет корректным. Тогда технологические компании – это неустойчивые стартапы с коэффициентом P/E свыше 70, а сейчас P/E индекса Nasdaq около 24, а его компоненты – надёжные корпорации с понятным бизнесом.

Сезон отчётностей подходит к концу, и видно, что от компаний требуется не показать конкретные цифры выручки и прибыли, а заверить инвесторов в том, что они смогут пережить нынешний экономический спад. Большего инвесторы сейчас не требуют.

Основная проблема акций в том, что даже победителям (технологический сектор) нужна коррекция, а на циклические акции (энергетики, промышленность и финансы) особой надежды нет. В этих секторах рынка сошлись все проблемы коронакризиса: неприлично дешёвая нефть, закредитованные производственные компании и банки, которые готовятся к дефолтам контрагентов. Во многом именно поэтому краткосрочные бонды (кэш) пока рано списывать со счетов.