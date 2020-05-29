Конкуренция среди видео-сервисов обостряется

AT&T запустила стриминговый сервис HBO Max в США. Стоимость подписки – 15 долл./мес., что выше, чем у Netflix и тем более Disney+. HBO Max сделает упор на собственный контент со многими популярными фильмами, хотя общая продолжительность фильмотеки уступает конкурентам. Пока что модель напоминает подход Netflix (оригинальный контент по высокой цене), но AT&T анонсировала запуск более дешёвого сервиса (правда, с рекламой) в 2021 году.

Банки вновь нарастят резервы в ущерб прибыли

Глава JPMorgan заявил, что во втором квартале 2020 года банк снова увеличит резервы под возможные потери по кредитам на сумму около 7 млрд долл. (примерно как в первом квартале). Остальные банки скорее всего последуют за JPMorgan. Рост резервов под банкротства уменьшает чистую прибыль кредитора и отражает пессимизм относительно будущего экономики. Подскочившая безработица (14,7% в апреле против 3,5% в феврале) и финансовые трудности корпораций обязательно отразятся на кредитном портфеле банков и оценке рисков.

Политический риск для телеком-компаний

Президент Трамп критикует социальные медиа (главным образом Twitter, в меньшей степени Facebook) за то, что на платформах «голос консерваторов замалчивается», а сами сети не несут ответственности за публикации пользователей. Суть претензий достаточно абстрактна, но Трамп подписал указ, положивший начало разбирательству с соцсетями. Какой-то ощутимый ущерб телеком-компаниям маловероятен, но риск нельзя списывать со счетов особенно в предвыборный год. При этом в долгосрочном плане цену акций будут определять не законодательные акты, а такие показатели, как число активных пользователей и выручка от рекламы.

Изменения на рынке труда

Компании из пострадавших отраслей экономики сокращают персонал, чтобы справиться с ухудшившимися рыночными условиями. В нефтегазовой сфере Chevron сокращает 10-15%, Halliburton уменьшает штат главного офиса на 1 тыс. человек (22%). Промышленные General Electric и Boeing вынуждены сократить по 13 тыс. сотрудников, что гораздо больше, чем предупреждали профсоюзы. Массовые увольнения и закрытия офисов идут в сервисе такси Uber и авиакомпаниях, по которым коронавирус ударил непосредственно.

Зато компания Amazon с её службой доставки и логистическими центрами намеревается сохранить 125 тыс. из 175 тыс. сотрудников, нанятых во время пандемии. Zoom Video Communications наймёт 500 дополнительных разработчиков (+60% рабочей силы) и расширит офисы в двух городах, а Google и Facebook разрешат некоторым сотрудникам работать удалённо. Контуры «экономики из дома» особенно чётко проступают на рынке труда.