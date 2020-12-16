К концу прошлой недели фьючерсы на нефть марки Brent зафиксировались на отметке выше 50 долл. за баррель и так и держатся на этих уровнях, несмотря на поступающие негативные новости. Так, вчера Международное энергетическое агентство (IEA) понизило прогноз по спросу на нефть как в 2020 г., так и в 2021 г. Конечно, корректировки были не очень значительными — на 50 тыс. барр./сутки и 170 тыс. барр./сутки, соответственно. Но одновременно с этим агентство отмечает, что со стороны предложения на рынок поступают все новые объемы: в ноябре предложение увеличилось на 1,5 млн барр./сутки, и ожидается дальнейший рост как в декабре, так и в январе в связи со смягчением ограничений ОПЕК+. Более того, Ливия продолжает ускоренными темпами наращивать производство: в ноябре страна увеличила добычу на 600 тыс. барр./сутки.

Есть также опасения по возможному росту добычи из-за относительно высоких цен и в США. Количество активных буровых установок в США повысилось на 50% до 258 штук по сравнению с минимальным уровнем в августе этого года. Но пока существенно это не отражается в росте добычи в этой стране. На самом деле мы считаем, что компании в США увеличивают бурение, отбирая самые эффективные и подготовленные участки. В долгосрочной же перспективе это может означать повышение средней себестоимости добычи в этой стране, так как наиболее рентабельные месторождения будут истощены. Поэтому мы полагаем, что для возобновления роста добычи в США нужен более высокий уровень цен, и главное, чтобы такой уровень удерживался продолжительное время, хотя бы полгода-год. Более того, в ситуации бэквордации принимать решение об инвестировании в новые нефтяные проекты мало кто готов.

Поэтому мы считаем, что рынку не стоит сильно беспокоиться о долгосрочном тренде на восстановление. Все же нефтяные котировки — в большой степени финансовый инструмент и далеко не в полной мере отражают текущее положение спроса и предложения, а отыгрывают ожидания. При этом мы считаем, что действительно возможна временная коррекция в ценах из-за новых ограничений. Так, власти Нью-Йорка объявили о возможных жестких мерах в ближайшее время, если тренд по заболеваемости не изменится. С этой недели дополнительные меры вводятся и в Германии. Возможна негативная реакция рынка в случае, если эти ограничения существенно отразятся в росте запасов.

Мы, в свою очередь, несколько скорректировали прогнозы по ценам. По нашим ожиданиям, в 1 кв. 2021 г. цена на нефть марки Brent составит 47 долл. за баррель, но уже в 3 кв. котировки вновь будут торговаться выше 50 долл. Средняя же цена на Brent в 2021 г. составит около 50 долл. за баррель.