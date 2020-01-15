МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что в текущем году долговая нагрузка россиян продолжит увеличиваться, заявила журналистам глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

"Рост долговой нагрузки, которую мы измеряем на макроэкономическом уровне как отношение платежей по кредитам всего населения к доходам населения, продолжит возрастать, только более медленными темпами. В течение этого года тоже он продолжит возрастать", — сказала она в кулуарах Гайдаровского форума.

Данилова пояснила, что причиной этого будет сохранение достаточно высоких темпов роста выдачи потребительских кредитов и ипотеки. По ожиданиям регулятора, темпы роста потребкредитов в 2020 году составят около 10%, а ипотеки — 20%.

"Мы надеемся, что наши меры приведут к тому, что более здоровым будет рост кредитования, что рост будет продолжаться за счет заемщиков с менее высокой долговой нагрузкой", — добавила глава департамента ЦБ, имея в виду предыдущие решения Банка России.

ЦБ не раз заявлял, что обеспокоен высокими темпами необеспеченного потребкредитования в стране, хотя и не видит каких-либо рисков для финансовой стабильности. При этом ЦБ в течение последних двух лет четыре раза ужесточал требования к банкам в этом сегменте, однако это не дало желаемого эффекта. Решение проблемы закредитованности населения регулятор нашел в показателе долговой нагрузки.

С 1 октября банки и микрофинансовые организации при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы.