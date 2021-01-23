МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Идея по отслеживанию реальных доходов заемщиков через их траты, а не через официальные документы, как и любая новая инициатива, имеет как положительные, так и отрицательные стороны, рассказал "АиФ" независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин. Банк России планирует ограничить выдачу отдельных видов кредитов

Ожидается, что нововведение, по которому финансовые организации будут иметь доступ к тратам клиентов, может начать действовать в 2021-2022 годах. Банк России инициирует введение так называемого транзакционного скоринга — банки смогут отслеживать покупки, а также магазины, где совершает их клиент, и на основании этой информации понимать, насколько потенциальный заемщик платежеспособен. Если он тратит много и отоваривается в торговых точках высокого класса, то у него больше шансов получить кредит.

По словам Чечулина, очевидно, что банки стараются увеличить возможности для выдачи кредитов, а значит, и роста своей прибыли за счет привлечения новых заемщиков. В России сильно изменилась ситуация на рынке труда — многие компании начали “оптимизировать налогообложение”, что негативно сказалось на данных в официальных бумагах, но, возможно, не повлияло на фактические доходы работников. Это означает, что многие ушли в “серую” или даже в “черную” зону и, по сути, выпали из охвата возможных клиентов банков.

"Новый способ скоринга позволит банкам работать с этими группами лиц. Для людей, у которых есть несколько источников дохода, например дополнительный доход через фриланс, это тоже хорошая новость — они смогут получить большие суммы или под более выгодные проценты", — пояснил эксперт.

Кроме того, нововведение косвенно повлияет на финансовое планирование. Те, кто хочет получить кредит, будут еще более тщательно следить за своими средствами и расходами.

Важным риском этой инициативы эксперт назвал существенное ослабление банковской тайны. При этом он отметил, что для граждан куда страшнее даже не это, а возможное раскрытие их реальных доходов перед налоговой инспекцией.

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